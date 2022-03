Orbán Viktor kedden levelet írt Ursula von der Leyennek, de most olyan forrást kért, amelyre korábban nemet mondott. Hiszen ezt az alapot az Európai Unió a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozta létre, és mivel közös hitelfelvételt is tartalmazott, a magyar kormányfő már egyszer nemet mondott rá. Ráadásul most olyan dolgokra kéri a pénzt, amire ebből nem lehetne.