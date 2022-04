Nagyot drágultak a zöldségek és gyümölcsök az utóbbi időben

A KSH adatai alapjában részletes kimutatást készített a Pénzcentrum arról, hogy miként alakult a gyümölcsök, zöldségek ára a magyarországi boltokban. Ebből kiderül, hogy 2020 és 2022 februárja közt

a gomba és az uborka kilós átlagára több mint 20 százalékkal,

a narancsé és a paradicsomé több mint 15 százalékkal,

az alma, a körte, a fejes káposzta és a sárgarépa átlagára pedig több mint 10 százalékkal emelkedett.

A gazdasági portál szerint a nagyobb üzletláncokban maradt a legolcsóbb a gyümölcsök, zöldségek átlagára. Hozzátették azt is, hogy bár akciós árakat amúgy sem vettek volna számításba, de csak nagyon ritkán találkoztak akciózott termékekkel ezekben a kategóriákban.

A burgonya, a vöröshagyma, a sárgarépa és a petrezselyemgyökér majdnem mindenhol ugyanannyiba került, a fürtös paradicsomnál és a paprikánál viszont kilónként több száz forintos eltérések is lehettek. A gyümölcsöknél az alma, a citrom, a banán és a körte voltak azok, amelyeket szinte mindenhol hasonló áron lehetett venni.

Összességében a Pénzcentrum szerint a kiskereskedelemben a Lidl bizonyult a legolcsóbbnak, bár ők elsősorban a gyümölcsök kategóriájában vitték a prímet (a zöldségeknél például csak a negyedik helyre futottak be). Hozzátették azt is, hogy mivel az infláció 2022 első hónapjaiban a csúcson van, ezért a közeljövőben további drágulás várható a gyümölcsöknél is.

A leggyorsabban egyébként is az élelmiszerek ára nő, ugyanis 2022 februárjában 11,3 százalékkal volt magasabb az átlagos áruk, mint egy évvel korábban. Ráadásul a helyzetet tovább ronthatja az, hogy már március végén szokatlanul nagy volt az aszály, és ha nem esik elegendő csapadék, akkor ez még tovább növelheti az árakat.