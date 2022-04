Komoly gazdasági mentőcsomagot kap Ukrajna

A mentőcsomagot az tette lehetővé, hogy hétfőn a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 1 milliárd dolláros támogatást hagyott jóvá a kedvezményezett országoknak – jelentette ki kedden Varsóban David Malpass, a Világbank elnöke. Moldovának további 100 millió dollárt különítettek el.

A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jövő heti tavaszi ülését megelőzően Malpass elmondta, hogy a bank támogatása segíteni tud majd Ukrajnának abban, hogy a kritikus szolgáltatásokat el tudják látni – mint például a kórházi dolgozók bére vagy a nyugdíjak kifizetése.

A Világbankot 1944-ben azért hozták létre, hogy segítse Európát a második világháború utáni újjáépítésben. Ahogy akkor is tettük, most is készen állunk arra, hogy segítsünk Ukrajnának az újjáépítésben, amikor eljön az ideje