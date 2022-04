A Work Force korábbi becslése szerint nagyjából 50 ezer, a Prohuman szerint mintegy 60-70 ezer ukrán munkavállaló érkezett Magyarországra. A két adat közötti eltérés abból adódik, hogy nincs friss hivatalos statisztika, ami elérhető lehetne, így a piaci tapasztalatok alapján készülnek a becslések.

Koji László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) alelnöke, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a munkaerőhiány több ágazatban is általános probléma, ám az építőiparban már olyan mértékű, hogy a piacon a jelenlegi kapacitásigények mellett

A keletről nyugatra irányuló munkaerő-áramlás felerősödött – mutatott rá a BKIK alelnöke. Koji László az Index megkeresésére közölte: szerinte jelenleg 375 000 főt foglalkoztat az építőipar, és ebből az ukránok száma 15 000 fő.

Most az ukrajnai háború következtében néhány ezer fővel több embert foglalkoztatunk, így a számuk a becsléseink szerint 18 000 fő körül lehet. Mindenféle jelenséggel, egyedi élethelyzetekkel találkozunk. Fizikai szakmunkások és mérnökök is jelentkeznek, és azok, akik eddig itt dolgoztak, a munkát választották a háború helyett. Ugyanúgy szüksége van ennek a szektornak a hölgyek munkájára is