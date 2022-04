Bezárták az online borbárt Váradi Józsefék

Egyik napról a másikra szüntette meg tevékenységét egy szűkszavú, a partnereknek szóló körlevél és egy Facebook-poszt után az online borértékesítést és a fővárosban 4 órás, vidéken 24 órán belüli kiszállítást ígérő Bar:24 webshop – írta a Forbes.hu.

A Wizz Air alapítója, Váradi József mellett több más befektető is jelentős, összesen mintegy félmilliárdos támogatásával másfél éve útnak indított webshop ügyvezetője a Napi.hu-nak kijelentette, hogy „a mintegy 60 magyar borászattal szemben fennálló szerződéseinket, az abban vállaltakat teljesíteni szeretnénk, és szeretnénk megnyugtatóan lezárni ezt a történetet”. Müller Zsolt András a portálnak a döntés háttereként azt említette, hogy a tulajdonosok úgy döntöttek, a kereskedelmi tevékenységet is, a borral való foglalatoskodást is más irányban kívánják folytatni.

A bukás lehetséges okait boncolgató cikkében a Napi.hu arról írt, hogy azt részben az okozhatta, hogy nem volt elég jellegzetes a cég kínálata, az emlékezetes tételek megszerzését nehezíthette a bizományosi értékesítési modell, amely a borászatok számára kevéssé vonzó megoldás. A logisztikai vállalások is komoly nehézséget jelenthettek, de nem segítették az eredeti tervek megvalósítását a koronavírus egymást követő hullámai sem, amelynek hatásaként hirtelen túlkínálatos lett az online borkereskedelem.

Az online borbárt üzemeltető cég, a Vaxco Beverages Kft. egyébként arról értesítette partnereit, hogy a megkötött szerződéseit április 26-tal egyoldalúan felmondja, a BAR:24-nél lévő árukészlet 15 napon belüli elszállítására kérik a beszállítóikat (de azt is, hogy mindezt tegyék meg legkésőbb május 13-ig), és a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését javasolják. A beszállítókkal szembeni tartozásokat pedig május végéig rendezni kívánják.