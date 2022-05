A háború a britek nemzeti kincsét is veszélybe sodorta

Komoly nyomás alatt vannak az egyesült királysági fish and chips éttermek, miután a kulcsfontosságú alapanyagok árai az egekbe szöktek az orosz–ukrán háború következtében.

Andrew Crook, a nemzeti halsütők szervezetének elnöke szerint bezárhat az Egyesült Királyság 10 000 fish and chips éttermének akár az egyharmada is a következő kilenc hónapban. Crook azt mondta, hogy soha nem látott ilyen válságot az iparban – számolt be a CNN.

Az Egyesült Királyság fish and chips boltjai komoly nyomás alatt állnak, mivel egekbe szökött az olyan kulcsfontosságú alapanyagok ára, mint a tőkehal és az étolaj, amelyek az étel alapját képezik. Az alapanyagok árai az orosz–ukrán háború következtében szöktek az egekbe.

Crook, akinek saját boltja is van, elmondta: az árak 2021 év vége felé kezdtek emelkedni, de az alapvető alapanyagok költségei február vége után, az orosz–ukrán háború kezdetén ugrottak meg igazán.

A szervezet alelnöke szerint az iparág tőkehaltermelésének akár 40 százaléka orosz vizekről származik, a napraforgóolaj mintegy felét pedig Ukrajnából importálják.

Crook szerint a vállalkozások körülbelül 83 százalékkal többet fizetnek a napraforgóolajért, mint március elején. A pálmaolaj, egy gyakori alternatíva, ára megduplázódott. A fish and chips, az Egyesült Királyság egyik nemzeti étele komoly kihívásokkal néz szembe.

A vásárlók elvárják, hogy a fish and chips olcsó legyen – mondta Crook, aki szerint egy évvel ezelőtt egy átlagos fish and chips (tőkehal és sült krumpli) átlagára 7 font (3200 forint) körül mozgott, míg mostanra ez már a 8,50 fontot (3900 forint) is elérheti.