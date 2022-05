Tiborcz István: A Gránit Bank után további befektetések jönnek

A Covid-járvány és annak hatásai elhúzódtak, aminek a következményeit leginkább a turizmus és a vendéglátás szenvedte el. A járványra a BDPST-cégcsoport azzal reagált, hogy kitartott a hosszú távú tervek mellett, és ez idő alatt senkit se bocsátott el, sőt 2021-ben 280 százalékkal nőtt a BDPST Group által foglalkoztatottak létszáma a turizmus-vendéglátás szektorban.

Azok a cégek tudják sikerrel venni majd az akadályokat, amelyek képesek tartalékokat képezni a gazdaságilag kedvező periódusokban. A krízishelyzetekben felértékelődnek az innovációs és a technológiai befektetések, amelyek a versenyképesség kulcsát jelentik

– jegyezte meg Tiborcz István. Az európai gazdasági környezetről úgy fogalmazott:

Magasak az energiaárak és az infláció, de a térségi devizakamatok is elszálltak, amely tényezők miatt nehéz olyan projektekbe fektetni, amelyek képesek lesznek a jövőben is a megemelkedett kamattörlesztések kitermelésére.

Az üzletember az ingatlanpiacról is szólt, hangsúlyozva, hogy az ingatlanok újra-előállítási értéke is nagymértékben emelkedett, ami szintén hatással lesz számtalan piaci ágazatra. Attól azonban nem tart, hogy az ingatlanpiaci fejlesztői hitelekkel gondok lennének, ugyanis a gazdasági kölcsönhatások szűkítik a keresleti oldalt (elsősorban az új lakások fejlesztése terén). Ha a jövőben nem lesznek megfelelő kamattámogatott hitelek a magánszemélyek részére, akkor az új lakások iránti kereslet nagymértékben csökkenni fog Tiborcz prognózisa szerint.

A stratégia első lépése volt a Gránit

A Gránit Bankkal és a Diófa Alapkezelővel kapcsolatos távlati céljait firtató kérdésre azt válaszolta, hosszas előkészítés után esett a választás a Gránit Bankra, mint az első, a pénzügyi szektorban lévő akvizíciós célpontra. A BDPST-cégcsoport 57 százalékot vásárolt, jelenleg a BDPST Group részesedése 43 százalék.

A Gránit Bankba való befektetés a stratégiánk első lépése volt, ezt további, előkészítés alatt állók követik majd (…) a bank sikeres, hatékony szereplője a magyar piacnak, termékpalettáját, értékajánlatát folyamatosan bővíti, amelyet a BDPST Group mint részvényes, támogat.

A bank stratégiai célja, hogy minél komplexebb szolgáltatásokat nyújtson a jövőben, bővülve privátbanki lábbal, alapkezelői képességgel, és biztosítási termékekkel, modern digitális megoldásokkal, miközben konzervatív szemlélettel szolgálja ki az ügyfeleit.

A pénzintézeti szegmensben zajló versenyről és a Bankholding megközelíthető teljesítményéről azt mondta, a Gránit Bank a hazai piac leggyorsabban és leghatékonyabban növekvő hitelintézete volt az elmúlt 10 évben, és ez további erős növekedési potenciált vetít előre. A két bank méretét jelen pillanatban nem érdemes összehasonlítani, mert a Gránit Bank még csak 12 éve működik, az érintett bankok pedig több évtizede. Tiborcz szerint a bankszektor sikerét a jövőben nem a bankok mérete és fiókhálózatának nagysága fogja meghatározni, hanem a technológiai fejlettségük és a menedzsmentjük színvonala.

Az Adria-palota pedig kivitelezés alatt áll

A cégcsoport legnagyobb belvárosi fejlesztése, amely jelenleg a Belváros legnagyobb projektje is, az a Dorottya utcában található szállodaberuházás, amelynek kivitelezése folyamatban van. Az eredeti tervekhez képest csúszásban van a projekt a nehéz építőipari körülmények miatt, de a jövő év első felében befejeződhet. A BOTANIQ Turai Kastély fejlesztése is folytatódik. A pandémia idején megnyitott a hotel, az Adria-palota pedig kivitelezés alatt áll, a jövő év második felében tervezik átadni.

2021-ben a külföldi hotelek mellett átvettük a Lifestyle Hotel Mátrát, és az idén még előttünk áll a régi Iberostar, azaz új nevén a Verno House megnyitása, az Andrássy Kúria fejlesztéseinek befejezése, valamint a BOTANIQ brand sportklubjának átadása.

Az interjúból az is kiderül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök veje családjával egy év után hazaköltözik, eredetileg is így tervezték. „Egy iskolai szezont töltöttünk kint, amely most zárul” – mondta, hozzátéve, a legnagyobb lánya most szeptemberben már Magyarországon kezdi az iskolát. A BDPST Group előtt még sok kihívás áll, emellett a felesége vállalkozása, az ODU Store is most indult el, melyet ősztől már itthonról irányítana a többi projekt mellett.