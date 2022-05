Azonnal érezhetően drágulhat az élet hazánkban

A készülő olajembargó miatt 700 forintra emelkedne a benzin és 800 forintra a gázolaj ára, emiatt szinte azonnal érezhetően drágulna az élet hazánkban. Nagy Lehel, a Langmár Kommunikáció ügyvezető-helyettese közölte, hogy a cégek tartanak az áremelésektől, de egy idő után kénytelenek lennének meglépni azt, mert fennállna a veszélye, hogy veszteségessé válnak.

A marketingszakértő úgy fogalmazott, hogy Magyarországon is egyre több cégvezető látja át, hogy amikor nehézségek adódnak, akkor nem az a megoldás, hogy elzárkózunk a külvilágtól, hanem éppen ellenkezőleg, minél erősebben kell kommunikálni a fogyasztók felé.

Kommunikálni nemcsak úgy lehet és érdemes, hogy reklámozunk, hanem úgy is, hogy beszélgetünk, jelen vagyunk és életjelet adunk. Ezt nevezzük ügyfélközpontú kommunikációnak. Egy teljesen kiürült éttermet sokkal nehezebb megtölteni, mint azt, amelyikben még van pár ember, ez visszaigazolódott a koronavírus-járvány ideje alatt is. Ha valakinek az utolsó közösségi médiás posztja 2020-ban volt, akkor egyre zsugorodik a hatásköre, a vevők megfeledkeznek róla, vagy rosszabb esetben azt hiszik, hogy meg is szűnt a vállalkozás