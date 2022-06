Nagy Márton: A kormány hisz az árstopban, amíg lehet, fenn is fogja tartani

A kormány gazdasági elképzeléseiről, az előttünk álló kihívásokról és a háborús inflációról is beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy Facebookra feltöltött videóban, ahol a hatósági árstop is szóba került.

A kormány célja, hogy megvédje a családokat a magasabb energiaáraktól, ami idáig sikerült is – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy közösségi médiában megjelent videóban.

A kormány oldalára felkerült felvételen a miniszter elmondta, hogy a kabinet hisz az árstopokban és fenntartásukban, és amíg lehet, fenn is fogják tartani.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy jelenleg háborús infláció van, amivel szembe kell nézni. Ezeket az áremelkedéseket és ársokkokat nem szabad minden esetben a családokra önteni – tette hozzá a gazdaságfejlesztési miniszter.

Védelmet kell adni ugyanis az olyan alapvető termékkörökben, mint az üzemanyag, az energia, a gáz és a villany, ahogy az élelmiszereknél és a hiteleknél is.

A globális eredetű infláció

Nagy Márton nemrég egy háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy Magyarországon az infláció nyolcvan százalékban globális eredetű, az energia- és gabonaárak emelkedése áll a háttérben.

A miniszter kifejtette, hogy az elmúlt napok forintgyengülése is a globális folyamatok eredménye, és a korábban megjelent májusi amerikai inflációs adatokra vezethető vissza.

A politikus emellett az inflációs feszültség növekedésére is felhívta a figyelmet, a recessziós kockázat emellett épül fel, és ezek nyomán emelkednek a kötvényhozamok is, ami a régiós országok mellett a dél-európai államoknak is kihívást okoz.

