Vergődésre ítélték a forintot, nem tudni még, merre tart

Már szerda délután beárazták, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy merész lépésre kényszerül csütörtök reggel. A jegybank nem is okozott csalódást, 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelte az egyhetes betéti kamatot, viszont ez sem győzte meg a piacokat, szabadesésbe került a forint az euróval szemben. Fél 11-re újra erőre kapott a forint, de aztán újra elfogyott a lendület. Gulyás Gergely szavaira viszont óvatosan erősödni kezdett a forint, majd 411 forint körül stabilizálódott az euró kurzusa.

Csütörtök reggelig mind az irányadó egyhetes és az alapkamat is 7,75 százalék volt, de nem sokáig tartott a múlt héten szinkronba hozott szint, mert a forint egész e heti gyengülése miatt már nagy emelésre kényszerítették a piacok a Magyar Nemzeti Bankot, hogy mentsék a forintot, amely a svájci frankkal, a dollárral és az euróval szemben is mélypontokra süllyedt. Végül az MNB 200 ponttal emelt az egyhetes betéti tenderen, vagyis most 9,75 százalékkal újra ez lett az irányadó kamatszint.

A tegnapi, euróval szembeni erősödésnek hamar vége lett

Miután szerda délután Virág Barnabás, az MBN alelnöke bejelentette, hogy „jelentős kamatemelést hajtanak végre csütörtökön”, a forint folyamatos gyengülése megállt. A nyitás 409,85-nél volt az euróval szemben, de napközben már a 408-as tartomány szintjére is benézett a forint. A kamatdöntés után viszont alig 20 perc alatt 6 forintot gyengült a forint az euróval szemben.

A történelmi mélypontot szerdán érte el a forint az euróval szemben, 416,859 volt akkor a váltás, ami belátható közelségbe került az első gyengülési hullámban.

Viszont 10:15-kor már enyhe életjelet adott a forint, a kurzus visszaesett 412,38-ig. Majd 10:30-kor már 410,9-ig javult a váltás magyar szempontból.

11:00-ra ismét intenzívebb gyengülést produkált a forint, 413-ig gyengült vissza az euróval szemben. A svájci frank esetében kisebb volt a megtorpanás 11:00-ig, itt a 416,9–417-es sávba esett vissza a forint, ami 0,55 százalékos gyengülést jelent.

Kicsit stabilizálódott az árfolyam 11:30-ra: az euróval szemben már a 412–413 közötti sávban mozgott a forint.

A dollár is beszakadt a kamatdöntés után, 407,5-ön állt 9:45-kor, miközben még 402,47-en állt napkezdéskor a kurzus. A dollár egy éve 104,6 forinttal volt olcsóbb, mint most. A dollárnál a szerdai és egyben historikus negatív rekord 409,899 volt a stooq.com adatai szerint.

10:15-kor már a dollár esetében is enyhült a nyomás a forinton: a 407 feletti tartományból 404-ig sikerült erősödnie.

Aztán fél 11-kor tovább javított a forint, 403,3-ra erősödött. Mindez azért csalóka egy kicsit, mert a dollár kezdett el gyengülni, amivel megtört az előző napok ralija. Az euró 0,2 százalékkal erősödött csütörtökön a dollárhoz képest, most 1,02-nél van a kurzus.

Az amerikai valutával szemben is újra beindult a gyengülés, 405,6-ig is felszökött a kurzus, majd 405-re tudott erősödni a forint, de 11:05-kor újra elindult a gyengülés. 11:30-ra a dollár-forint váltása már a 404–405 sávban mozgott.

A svájci frank 419,965-re szökött fel, pedig 413,7-tel kezdte a napot. Itt egészen brutális a forint értékvesztése: 52 hét alatt 93,503 forinttal lett drágább a svájci fizetőeszköz. A frankmélypont 421,48, ami szintén nem tűnik távolinak.

A frank 10:15-ig visszagyengült, így a forint 416-ig javított. Aztán 11:30-kor már a frank a nyitási szintre, 414,576-ra erősödött.

A svájci fizetőeszköz esetében kisebb volt a megtorpanás 11:00-ig, itt a 416,9–417-es sávba esett vissza a forint, ami 0,55 százalékos gyengülést jelent. 11:30-ra már a 416-os szinten állt a kurzus.

A magas inflációs környezetben, gazdasági válságok alatt menekülővalutának használt japán valuta is kilőtt a forinthoz képest: 2,993-ra ugrott fel az árfolyam, miközben az MNB reggel 9 órás bejelentése előtt még 2,939 volt a szint.

Negyed 11-kor már a japán jennel szemben is korrigált a forint. A váltás 2,965-ig javult a napon belüli mélypontról. 11:30-kor a jen-forint váltása 2,973-on állt.

12:10-kor, a Kormányinfó kezdetekor az euró-forint kurzus 411,79 forintnál járt, a dollárral szemben kismértékben erősödött, az amerikai valutáért 403,04 forintot adtak. A svájci frankkal szemben is minimálisan gyengült bő fél óra alatt: 414,84-nél járt a kereskedésben. A brit kormány, de legfőképpen Boris Johnson bukásának egyelőre nem volt érezhető hatása a forintárfolyamokra, bár az angol font napi mélypontját jelentő 487,17 forintos szintről a nap közepére 484,23 forintig korrigált vissza.

12:45: Miután azonban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy négy brüsszeli észrevételt is elfogadott a kormány az uniós pénzek megszerzése érdekében, és az ezekről szóló jogszabálytervezeteket is megküldte az Európai Bizottságnak, ismét pozitívabban reagáltak a befektetők a kormány békülékenyebb hangvételű üzeneteire. A forint-euró árfolyam 410,58-ig erősödött, a dollárért 402,89 forintot kellett adni. A svájci frank árfolyama 414,03 forint körül tanyázott, az angol fontért pedig 483,13 forintot adtak a kereskedésben.

14:00 Egyelőre Boris Johnson lemondásának sem volt érdemi hatása a forint árfolyamra, amely Gyulyás Gergely árfolyammal kapcsolatos kormányállásfoglalásai után – miszerint a kormánynak nem áll szándékában gyengíteni a forintot, de nem is látja szükségét a kapkodásnak, mert a magyar gazdaság alapjai stabilak és a költségvetési hiányt is tartja a kormány – az euró viszonylatában 411,1 forint körül stabilizálódott. A dollárral 403,5 forintért kereskedtek, míg a svájci frank árfolyama 414,76 forint körül járt.

Mitől gyengült a forint?

Számos tényező együttes hatása rontja a forint helyzetét: a legfontosabb, hogy jelenleg nincs kereslet a magyar valutára, mivel az Európai Unióból a 2021–2027 közötti hétéves költségvetésből egyelőre nem érkeznek források, mert nincs még meg a partnerségi megállapodás a kormány és Brüsszel között. Ugyanígy nem jönnek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) utalásai sem, mert sem a magyar terveket nem fogadták el, sem a jogállamisági mechanizmus feltételeiről nem sikerült megállapodni. Emiatt jelentősen megugrott a magyar költségvetési hiány is, de a hiányzó források miatt nincs kereslet a forintra, amit az eurós utalások átváltása generálna.

De az is döntő szerepet játszik a forint gyengülésében, hogy az Európai Unió gazdasága az orosz–ukrán háború miatt recesszió felé tart. Mivel az EU a fő exportpiacunk, így ez rontja a magyar kilátásokat is, ami miatt a befektetők inkább a gazdaságilag jobban teljesítő piacokra helyezik át a tőkéjüket. Valószínűleg a háború csak felszínre hozta az európai problémákat: az ellátási válság, az alapanyaghiány és a kínai koronavírus miatti lezárások eleve jelentősen rontották a növekedési kilátásokat.

Közrejátszik az is, hogy a dollár erősödik a bizonytalanságok közepette. A dollárindex – amely a valutát hat másik devizával szemben méri – 0,22 százalékkal 106,82-n áll, de csütörtök hajnalban 107,27-es csúcson is járt, amely 2002 vége óta nem látott szint. A kétéves amerikai kincstárjegy hozama, amely egyhavi mélypontról 3,006 százalékig emelkedett az éjszaka folyamán, de csütörtök délelőtt már 2,9629 százalékra esett vissza. Ez egy biztosabb befektetés, tipikus menekülőeszköz a befektetők, ami tőkét von ki a magyarhoz hasonló feltörekvő piacokról.

A magyar infláció – bár pénteken közlik a júniusi adatokat – egyelőre magas: 10,7 százalék, ami magasabb a 8,6 százalékos euróövezeti júniusi becslésnél, de májusban csak 8,1 százalék volt a szint.

Az sem segít, hogy belpolitikai válság robbant ki Nagy-Britanniában: Boris Johnson miniszterelnök több minisztere lemondott, a Konzervatív Párt tagjai sorra követelik a lemondását. A brexit után vergődő brit gazdaság ugyan földrajzilag távol van Magyarországtól, de befektetői szemmel ez megint csak azt eredményezi, hogy a pénzemberek egy jó része inkább dollárba menekül, ami miatt minden forinteszközét eladja. Ráadásul a brit kormányzás krízise egy újabb krízisgócot jelent Európában, aminek átgyűrűző hatásai újabb ütést vihetnek be a feltörekvő gazdaságoknak.

