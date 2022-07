Így nyerhet még három hónapot katás vállalkozóként

Amennyiben az adott katás bt. ügyfelei körében mind céges, mind magánszemély ügyfél is van, és a tevékenység jellege, valamint az anyagi lehetőségek is megengedik ezt, megfontolandó lehet, hogy a bt. kültagja nem vállal személyes közreműködést, viszont bejelentik katás egyéni vállalkozónak, így ő legálisan kiszolgálhatja a magánszemély megrendelőket. A bt. beltagja pedig a számviteli törvény hatálya alá bejelentkezve, egy könyvvizsgáló által készített nyitómérleg után folytathatja a céges megrendelések teljesítését.

Amennyiben a bt.-beltag mégiscsak szeretne katás egyéni vállalkozó lenni, a bt.-t pedig az új feltételek mellett is megtartani, akkor az adószakértő szerint jogszerű megoldás az is, ha beltagot cserélnek. Ezzel persze nem árt igyekezni, tekintettel arra, hogy

augusztusban a legtöbb bíróságon, így a cégbíróságokon is ítélkezési szünet van, vagyis a változásbejegyzésre rendelkezésre álló idő rövidül.

Ami persze akkor is gond, ha mégiscsak a bt. végelszámolással való megszüntetése mellett döntenek, ami egyrészt időigényes, másrészt költséges. És persze a bt. beltagja a végelszámolás lezárultáig nem jelentkezhet be egyéni vállalkozónak, mivel nem vállalhat egyszerre kétféle jogviszonyban a teljes magánvagyonával felelősséget a tevékenységéért.

Legális haladék a katásoknak

„Az új szabályok szerint csak magánszemélyeknek állíthatnak ki számlát a katázó vállalkozások szeptembertől. Ugyanakkor a jogszabály átállásról szóló paragrafusai szerint amennyiben a számlát a céges megrendelőnek még augusztusban kiállítja a vállalkozó, akkor az a teljesítéstől, vagyis az ellenérték megérkezésének időpontjától függetlenül még katás jogviszonyban elszámolható. Ezért érdemes a meglévő céges szerződésekre még augusztusban kiállítani a számlákat” – hívta fel a figyelmet Angyal József.

A szakértő szerint még az a büntetőszabály is ad némi mozgásteret, vagy legalábbis levegővételre lehetőséget a vállalkozóknak, ha szeptember után egy katás vállalkozó cégnek, intézménynek vagy külföldi megrendelőnek állít ki számlát, akkor a kiállítást megelőző nappal automatikusan kikerül a kataadóalanyok közül.

Ugyanis ha szeptembertől ismét bejelentkezik valaki katás adózónak, és egészen az első céges megrendelésig tényleg csak magánszemélyek felé számláz, akkor legálisan használja ki az 50 ezer forintos közteher ellenében rendelkezésére álló egyszerű adózási formát. Ha viszont mondjuk december 31-i keltezéssel állít ki egy céges számlát, és így kiesett a katás körből, akkor is nyert három hónapot, amíg felmérheti az anyagi és a piaci lehetőségeit.

A törvény átmenetet szabályozó paragrafusai egyébként még egy vállalkozói körnek segítenek, méghozzá azoknak, akik jellemzően havonta egymillió forint körül számláznak. A 18 millióra emelt éves bevételi határ ugyanis Angyal József megítélése szerint visszamenőleg is hatályos, ezért ha az augusztus végi határidőig még jelentősebb összeget akar, tud katásként kiszámlázni, akkor is érvényes.

Eszébe ne jusson átlépni a 12 milliós áfamentes határt

„Érdemes egyébként árgus szemmel figyelni a 12 milliós alanyi áfamentes határ elérését is a vállalkozásoknak, mivel eléggé esélytelen, hogy a 18 millióra emeléséhez rövid idő alatt vagy egyáltalán bárhogyan uniós hozzájárulást szerezzen a kormány, az átlépésének azonban súlyos anyagi következményei vannak” – hívta fel a figyelmet Angyal József. Amennyiben ugyanis akár csak minimális összeggel is átlépi ezt a határt egy vállalkozó, akkor két évre kikerül az alanyi áfamentes körből, vagyis legkorábban 2024-ben térhet vissza. Addig pedig bíbelődhet a havi vagy negyedéves, esetleg éves áfabevallásokkal.

A szüneteltetett vállalkozásokkal most nincs teendő

„Annak, aki szünetelteti a katás vállalkozását, egyelőre nincs teendője” – mondta Angyal József. Mindössze arra kell figyelnie, hogy ne lépje túl a szüneteltetésre rendelkezésre álló időintervallumot, mert ennek lejárta után automatikusan megszűnik a vállalkozása.

A szüneteltetés minimális időtartama a hatályos szabályok szerint 1 hónap és maximum 3 év. Aki a szüneteltetést 2021. június 30. előtt kezdte, annak 2 évig lehetséges. Amint azonban újra működtetni kezdené, el kell majd eldöntenie, hogy milyen adózási formát választ.

Villámgyorsan átment a Parlamenten a törvényjavaslat

Amint arról beszámoltunk, múlt héten hétfőn nyújtották be az új katatörvényről szóló javaslatot, amit aztán rohamtempóban, már kedden el is fogadott az Országgyűlés. A Magyar Közlönyben ugyan még nem jelentek meg a részletszabályok, de ebben a cikkünkben sorra vettük, mi és hogyan változik az új törvény elfogadása által. A szakmai szervezetek sorra szólaltak fel az elmúlt napokban a törvény ellen, valamint több tüntetés is szerveződött – gyakorlatilag a törvény megszavazása óta minden nap, így hétfőn is.

