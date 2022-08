Távoktatás: reagált az ELTE és az MSZP is

Nemrég kiderült, hogy az ELTE Természettudományi Karának vezetése azt fontolgatja, hogy átállnak távolléti oktatásra a rezsiköltségek emelkedése miatt. Az intézmény most reagált a hírekre, illetve az MSZP is kifejtette véleményét az online oktatásra való áttérésről.

Mint megírtuk, korábban az ELTE Természettudományi Karáról kiderült, hogy az egyetem vezetése azt fontolgatja: novembertől márciusig átállnak a távoktatásra, így spórolva a rezsiköltségen. A kar vezetése ez ellen tiltakozott ugyan, de vélhetően belekényszerítik őket a takarékoskodásba.

Az ELTE most közleményben reagált a távoktatásról szóló hírekre. Mint írták, az ELTE-n jelenleg is zajlik az energiaszolgáltatókkal a jövő évre vonatkozó szerződések előkészítése. Az energia-veszélyhelyzet csak részlegesen érinti az egyetemet, így az árváltozások az egyetemi működés megszokott rendjét kevésbé befolyásolják – számolt be az Infostart.

Az egyetem vezetése azon dolgozik, hogy lehetőség szerint a jelenléti órák száma ne csökkenjen, és az egyetemen zajló szakmai munka se szenvedjen csorbát.

Közölték azt is, hogy

a jövő évre vonatkozó költségvetési számok idén novemberben válhatnak véglegessé.

Az ELTE ez évi költségvetése az energiaár-robbanáshoz kapcsolódó többletköltségeket nem tartalmazza. A jövő évre vonatkozó egyetemi terveket a végleges számok, valamint az energiaszolgáltatókkal megkötött szerződések ismeretében lehet kialakítani.

Hozzátették: amint az egyetemi vezetés konkrét információval rendelkezik, közvetlenül és időben tájékoztat minden érintettet.

Az MSZP is kifejtette véleményét a távoktatásról

Az MSZP szerint amiatt következik be az online oktatásra való áttérés, mert a kormány évek óta súlyosan alulfinanszírozza a közoktatást.

Szerintük már látszik, hogy a felsőoktatásban, a legnagyobb magyar egyetemen mi történik: az ELTE egyre inkább az online oktatást preferálja, mert képtelen finanszírozni a drasztikus rezsiköltségeket a szűkös állami támogatás mellett.

Az MSZP azt követeli a kormánytól, hogy teremtse elő azt az összeget, amellyel legalább az oktatási intézményekben biztosítja a zavartalan, korszerű, személyes oktatás feltételeit – áll a párt közleményében.