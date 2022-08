Miniszteri utasítással védenék meg a természetvédelmi területeken lévő erdőket

Az energiaválság miatt hozott, fakitermelést könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, természetvédelmi területen pedig továbbra is tilos az őshonos fák tarvágása – erősítette meg az állami erdészeteknek címzett miniszteri utasításban a kormány eddigi álláspontját Nagy István tárcavezető. Az Agrárminisztérium közleménye szerint az állami erdőkre vonatkozó miniszteri utasítás egyértelműen cáfolja „a sajtóban megjelent hamis feltételezéseket”.

A kormány augusztus elején rendeletben lazította a tűzifa-kitermelésre vonatkozó szabályokat, és kiderült, hogy már a védett területek sem számítanak tabunak. Elkezdték azt is felmérni, hogy vajon az iskolák fűtése megoldható-e fatüzeléssel. A döntés nemcsak a természetvédők és klímaaktivisták ismétlődő tüntetésekben is manifesztálódó tiltakozását váltotta ki, de több önkormányzat, sőt önkormányzati érdekképviselet is kezdeményezte, hogy a kormány vonja vissza a rendeletet. Sőt legutóbb világhíres tudós küldött videóüzenetet magyarok számára az erdők, valamint a védelmük fontosságáról. Az állami erdészetek persze próbálják nyugtatni a kedélyeket, amint arról az Index is beszámolt, szerintük ez csak lehetőség.

Az AM friss közleménye szerint a most kiadott miniszteri utasítás egyértelművé teszi, hogy a fakitermelés szabályozására vonatkozó kormányrendelet kizárólag veszélyhelyzet esetére készült, a vegetációs időszakra vonatkozó előírások 2023. március 31-e után nem alkalmazhatók. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy természetvédelmi vagy Natura 2000 terület esetében az őshonos fák tarvágása továbbra is tilos.

A miniszter az állami erdőkre vonatkozó utasításában kitért arra is, hogy a megnövekedett tűzifaigény miatt a keresletet elsősorban akáccal kell kielégíteni, ez a fafaj ugyanis kitermelés után nyers állapotban is jól használható. Hangsúlyozta,

a könnyített szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a 2022. évre vonatkozó kitermelési tervben foglaltak végrehajtásával a tűzifakeresleti igény nem elégíthető ki.

A miniszter kifejtette: a magyar erdők folyamatosan növekednek köszönhetően a hazai erdőgazdálkodás fenntartható gyakorlatának és annak, hogy hazánkban Európa egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlik: két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére ítéltek meg támogatást. 2010 óta csaknem 45 millió köbméterrel nőtt az élőfakészlet.

Idén csak az állami erdőgazdaságok még 1,3 millió köbméter tűzifa és apríték tervszerű kitermelésére rendelkeznek érvényes engedéllyel. A miniszteri utasítás megerősíti azokat a korábbi intézkedéseket, hogy Magyarország zöld tőkéjét semmiképpen se veszélyeztessük – szögezte le a tárcavezető, aki szerint mivel az ország fenntartható erdőgazdálkodást folytat, ezért évtizedek óta kevesebb fát hasznosítunk, mint amennyit az erdők teremnek, „így jelentős tartalékokat sikerült biztosítani”.

