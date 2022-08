Jól alakul az idei dinnyeszezon, de problémák is vannak

A zöldség-, gyümölcskultúrák jelentős részét öntözéssel művelik Magyarországon, de az idei szárazság nekik is problémát okozott – mondta Kelemen Péter, a FruitVeB ügyvezető igazgatója a Strand Fesztivál nyitónapján tartott sajtótájékoztatón.



A nyári gyümölcsöknél a korábbi éveknél, főleg a fagykáros 2020-as és 2021-es éveknél kedvezőbbek az idei eredmények, kimondottan jó lett a kajszi- és őszibarackszezon, közepes volt a meggy- és cseresznyeszezon, a szilvaszezon pedig éppen „dübörög” – összegezte.

A görögdinnyénél a tavalyi katasztrofális időjárás hatására mintegy 20 százalékkal csökkent a gyümölcs vetésterülete, hasonlóan a többi jelentős termelőnek mondható európai országhoz. Idén a meleg kedvez a dinnyefogyasztásnak, jól alakultak a fogyasztási adatok, végig keresleti piac volt a jellemző, ami a termelők számára kedvezőbb árakat eredményezett – számolt be az MTI.

A nagy méretű dinnyéket nehéz eladni

Kelemen Péter arról is beszélt, hogy nehéz eladni a nagy méretű dinnyéket. A kiskereskedelmi láncok, ahol jellemzően nem szeletelik a gyümölcsöt, elsősorban a középméretű vagy kisebb, 4-6 kilogrammos dinnyéket keresik.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a meleg hatására előbb beérett, így sok helyen újra köt a dinnye, ezért augusztusban még egy harmad vagy negyed termést is be lehet majd takarítani, ha az időjárás megfelelően alakul. Így akár szeptember végéig elérhető lesz a friss, jó minőségű magyar dinnye.

Komoly kihívással néznek szembe a termelők

A tavalyinál kedvezőbb dinnyeárak ellenére stagnálni fog a dinnyetermő terület az országban; a kisebb termelők várhatóan visszaszorulhatnak, míg a nagyobbaknak növekedhet a termőfelületük.

A legmeghatározóbb növekedéskorlátozó tényezőnek a munkaerőhiányt nevezte, de komoly kihívást jelentenek a növekvő költségek is, a műtrágya ára például egy év alatt a háromszorosára nőtt.

A költségek jelentős emelkedése miatt most csak azok a termelők lehetnek elégedettek, akik megfelelő öntözéssel magas hozamot tudtak elérni – jegyezte meg Kelemen Péter.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője arról beszélt, hogy az ágazat fennmaradását azzal támogathatja minden fogyasztó, ha magyar termékeket választ a kereskedelmi láncok kínálatából. Az ágazat problémái között említette a kedvezőtlen időjárás és a költségek emelkedése mellett azt is, hogy az import beelőzi a magyar dinnyét, a déli országokból már májusban meghozzák az európai boltok polcaira a gyümölcsöt, és megkötik a szerződéseiket az áruházláncokkal.

Az MTI kérdésére Ondré Péter elmondta, évi 100-120 ezer tonna dinnye a magyar fogyasztás, és ennek mintegy ötöde, körülbelül 20 ezer tonna, amely a szlovák, cseh, lengyel piacokra kerül. Az idei dinnyetermés Kelemen Péter szerint egyelőre nem becsülhető meg a nagyon változó termésátlagok miatt, de a tavalyinál kevesebb lesz a kisebb vetésterület miatt.