Nagy Márton: A tranzakció nemzetstratégiai jelentőségű

A tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető – így értékeli Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt az üzleti lépést, miszerint a 4iG a magyar állammal közösen megvásárolhatja a Vodafone Magyarországot.

Nagy Márton a közleményben emlékeztet: a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék.

Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a médiaszektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat.

A tájékoztatás szerint ennek érdekében, a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi, azaz 49 százalékos részvénycsomagját. Ennek első lépéseként sor került egy előzetes, nem kötelező erejű megállapodás megkötésére a Corvinus Zrt., a Vodafone Europe BV, valamint a 4iG Nyrt. között.

Az akvizíció sikeres zárását követően minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a hazai távközlési szektorban egy olyan magyar, nemzeti tulajdonú, a piacon vezető szerepet vállaló cég jöjjön létre, amely a 21. századi digitális kihívásoknak is megfelelve hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához, egyben kimagasló, minőségi szolgáltatást nyújtson a közel 4 millió lakossági és vállalati ügyfele számára

– olvasható a közleményben.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 4iG hétfő reggel jelentette be, hogy a magyar állammal közösen megvásárolhatják a Vodafone Magyarországot, ami alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot.

A telekommunikációs vállalat többségi, 51 százalékos tulajdonosa a 4iG lehet, míg a magyar állam részesedése 49 százalék lenne.

Az előfizetés-részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki, amely által több mint 5 millió, bevételt biztosító előfizetéssel rendelkezett 2022 júliusában.

