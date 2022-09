Mol: Újraindul a százhalombattai finomító

Július végén leállt a régió egyik legfontosabb olajfinomítója, a karbantartási munkálat már halaszthatatlan volt. Egy, a lakosságnak szóló tájékoztatásból most kiderült, hogy szeptember közepétől újra termelhet a Mol üzeme – írja a Világgazdaság.

A szeptember 6-i levelében, amelyet az Ercsi hivatalos honlapja tett közzé, kiderül, hogy a Dunai Finomító az időszakos, ütemezett karbantartás a berendezéseinek biztonságos üzemmenetét, illetve élettartam-növelését szolgálja. A karbantartási munkák sikeres lefolytatása után megkezdték a leállított üzemek újraindítását. A karbantartási munkálatok a környező településeken éreztethetik hatásukat, mint például fokozott zajhatás, látványos fáklyázás, esetenként kellemetlen szaghatás.

Sok múlik ezen a finomítón

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége elnöke a napokban, amikor a súlyos üzemanyaghiányról kérdezték, úgy reagált, hogy „ez az állapot még 2-3 hétig fennállhat. Utána visszatérhet a piacra az OMV schwechati finomítója, és a Mol százhalombattai karbantartása is befejeződhet. Nem tartom kizártnak, hogy októbertől a piaci üzemanyagárak is becsúszhatnak 480 forint alá, gazdasági alapon is megteremtve a kivezetés – Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által szintén megpendített – lehetőségét.”

(Borítókép: A Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója 2022. május 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)