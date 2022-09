Szinte biztos, hogy nem lesz orosz gázárstop az unióban

Több uniós tagállam is helytelennek tartja az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely szerint korlátozni kellene az Oroszországból importált gáz árát. Az ellenzők attól tartanak, hogy Oroszország válaszul teljesen leállíthatja a gázszállítást. Mindeközben felmerült egy másik, az energiaválság kezelését szolgáló javaslat is, amelynek jobbak az esélyei.

A bizottság elnöke, Ursula von der Leyen először egy hete beszélt erről a lehetőségről. Azóta a javaslatot említette egy ötpontos terv részeként is, mire csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: ők egyelőre nem értik, miként lehetne ezt megvalósítani a gyakorlatban.

Az uniós országok energiaügyi miniszterei pénteken ülnek össze Prágában, hogy ezt a felvetést (más javaslatokkal együtt) megvitassák. A Financial Times szerint azonban most már nemcsak a magyar kormány, hanem más tagállamok is kritikusan nyilatkoztak a javaslatról. A lap szerint ezek az államok leginkább attól félnek, hogy ha bevezetik az árstopot,

akkor arra válaszolva Oroszország teljesen leállíthatja a gázszállítást.

Ezzel összefüggésben már Olaszország, Lengyelország, valamint Görögország egy-egy képviselője is aggodalmaknak adott hangot. A Financial Times szerint ennek fényében arra lehet számítani, hogy a konszenzus hiánya miatt az orosz gázra bevezetett árstop tervéről nem sok szó fog esni a pénteki találkozón.

Van egy másik javaslat

Az is felmerült, hogy az orosz gáz árának korlátozása helyett általánosságban korlátoznák a gáz árát, függetlenül attól, hogy honnan származik. Erről például az olasz energiaügyi miniszter – aki az orosz gáz árstopját még ellenezte – már támogatólag nyilatkozott.

Fontos különbséget jelent a két felvetés közt, hogy míg az orosz gázra kiszabott árstophoz – gyakorlati okokból, a döntés jellegéből kifolyólag – mind a 27 tagállam jóváhagyása kellene,

azzal szemben az általános gázárstophoz csak minősített többségre van szükség.

Az utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 27-ből legalább 15 tagállamnak támogatnia kell a javaslatot, és ennek a 15 államnak képviselnie kell az unió lakosságának legalább 65 százalékát. A Financial Times szerint az általános gázárstoppal kapcsolatban eddig csak Magyarország, Ausztria és a Hollandia adott hangot kételyeknek, vagyis egyelőre úgy fest, hogy ennek a döntésnek a meghozatalára bőven van esély.

A javaslat támogatói ezzel összefüggésben azt is egyértelműsítették, hogy az árplafont a mostani ázsiai és amerikai árak felett szabnák meg azért, hogy a korlátozás miatt ne csökkenjen az Európába szállított gáz mennyisége. Ha a pénteki találkozón a miniszterek többsége támogatja a javaslatot, akkor később az Európai Bizottság kezdeményezheti a lépést, utána pedig az európai kormány- és államfőkből álló Európai Tanács hozhatja meg a végleges döntést.