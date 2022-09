Brutális, hogy mennyire megdrágultak a gyerekeink edzései és különórái

Húsz vagy akár negyven százalékos drágulásról is beszámoltak a szülők, akik különórákra, többek között edzésre vagy nyelviskolába járatják a gyermekeiket. Bár tűnhet luxusnak befizetni a csemetét egy újabb tanórán kívüli foglalkozásra, az egyre égetőbb óvodai és iskolai pedagógushiány miatt folyamatosan nő az igény a különórákra.

Egy friss felmérés szerint a megvadult árak és a rezsiveszélyhelyzet közepette tíz magyar családból már nyolc számára nagy terhet jelent az iskolakezdéssel járó költségek előteremtése. Most, hogy lassan többé-kevésbé átestek az érintettek az inflációs tanévkezdés sokkján, az Index a héten azt igyekezett kideríteni, hogy az óvodán, iskolán túli különórák, az edzés, a nyelvtanulás, a korrepetálás, a speciális fejlesztés mennyivel drágult meg az idei tanévre. Valószínűleg azzal különösebben senkit sem lepünk meg, amikor előrebocsátjuk, hogy a kilátások nem túl fényesek.

„A családoknak mindenekelőtt egyelőre a várhatóan drasztikusan megugró rezsiköltségek, továbbá a tanévkezdés költségei jelenik a legnagyobb fejfájást, köztük például a szükséges tanszerek beszerzése, az osztálypénz befizetése. Annyi azonban már látszik, hogy elsősorban a sportfoglalkozások árait emelték meg, és a szülők az elszálló rezsiárak miatt további emelésekre számítanak. Nagy a bizonytalanság” – mondta el Burai Veronika, a Szülői Összefogás közösség képviselője az Indexnek, milyen visszajelzések érkeztek tagságuktól az utóbbi napokban, hetekben.

Miklós György, a Szülői Hang szülői közösség részéről ellentmondásos folyamatokról számolt be az Indexnek. Szerinte egyfelől nem kérdés, hogy az idei tanévtől a különórákkal járó kiadások is egyértelműen többletterhet jelentenek a családoknak, jobban meg kell gondolni, hogy ki milyen pluszfoglalkozásra íratja be a gyermekét. Másfelől az egyre égetőbb pedagógushiány miatt folyamatosan nő az igény a különórákra.

Gyakorlatilag az állami oktatás kudarcai miatt egy nagy magánóra-iparág fejlődött ki a tehetősebbeknek

– tette hozzá Miklós György.

Mi a következő szülői visszajelzéseket kaptuk, hogy mi mennyivel lett drágább szeptemberre:

a Tervezett SzenzoMotoros Tréning (TSMT) fejlesztő mozgásterápia legutóbb még 32 ezer forintba került egy hónapban, amely nyolc alkalmat jelentett: mindez mostanra 44 ezer forint lett;

a kosárlabdaedzés havi díja 8 ezer forintról 10 ezer forintra drágult;

egy tollaslabdaedzés az eddigi 2000 forint helyett az emelés után már 2500/alkalom;

az egyik klubban az úszóedzés havi díja 15 ezer forintról 19 ezerre emelkedett, míg egy másikban a 10 alkalmas bérlet 18 ezerről 20 ezerre drágult;

az akrobatikus rock and roll havonta 10 ezer forint helyett most már 15 ezer forint;

a falmászás, ami tavaly 4000 forint volt havonta, idén már 6000 lesz;

egy autista kisgyermek édesanyjának elmondása alapján a fejlesztés, a logopédia és az iskolai előkészítő most már összesen 80 ezer forintba kerül a családnak havonta.

A szülők arról szintén beszéltek, hogy összességében 20-30-40 százalékos áremelést tapasztalnak a különóráknál a sportegyesületek és a szolgáltatók részéről, míg a családi kasszába semmivel sem folyik be több pénzt, sőt.

Brutális, hogy mennyire megdrágultak a gyerekeink edzései és különórái. A nagyfiam vízilabdázik, ahol eddig 20 ezer forint volt a havi egyesületi tagdíj. Ez most 24 ezer forint. A középső atlétikára jár, amit tavaly 6500 forinttal kezdtünk, ott most 10 ezer forint az egyesületi havidíj. E mellett úszik is, ami havonta 16 ezer forint. A legkisebb fiam csoportos TSMT-je 18 ezer forint havonta. A kislányt Dévény-tornára hordjuk, ahol eddig 7000 forint volt egy alkalom. Az áremelés után viszont már 10 ezer forintot fizetünk 50 percért. Ez összesen 108 és 120 ezer forint havonta, függően attól, hogy hány alkalom úszás és torna fér bele egy adott hónapban

– avatott be a családi költségvetésbe egy négygyermekes anyuka.

Az úszótanfolyam jelenleg különösen neuralgikus pont a családok számára, egyfelől azért, mert már nincs hova hordani a gyereket, miután az elszálló rezsiárak miatt bezárt az uszoda. Másfelől arról is többen panaszkodtak, hogy az óvodai, iskolai úszás ára a duplájára emelkedett, például 16 ezer forintról 35 ezerre, mert a helyi önkormányzat vagy a tankerület már egyáltalán nem tudja kifizetni a buszt, ami elviszi úszni a gyerekeket. Így most a szülők ezt is finanszírozhatják a saját zsebükből.

Akár negyven százalékkal dráguló nyelvtanulás

A nyelviskolák, nyelvórák világában mind a rezsidrágulás, mind a kataszabályok módosítása okozott zavart az erőben. Természetesen függően az adott nyelviskola adottságaitól és lehetőségeitől, akár 20-30-40 százalékos áremelkedések is láthatóak már szeptembertől. A nyelvtanárok a nyelviskolákban eddig jellemzően katás vállalkozóként dolgoztak, most viszont kénytelenek voltak áttérni például átalányadózásra, ami jelentős többletköltségekkel jár

– nyilatkozta az Indexnek Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének (NYESZE) elnöke.

A szülők és a diákok egyelőre megértik a helyzetet, ám már látjuk azokat, akik a nyelvtanulásukat ebben a formában már nem tudják tovább finanszírozni. Azt egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy az áremelkedések miatt hányan morzsolódtak, morzsolódnak le. A rezsivel pedig már jellemzően azért nem lehet hova spórolni, mert a nyelvórák jelentős része így is eleve online zajlik. Így az aktuális helyzet elsősorban a nagyobb infrastruktúrával rendelkező nyelviskolákat bántja, amelyek tantermekkel és saját vizsgaközpontokkal rendelkeznek

– magyarázta Légrádi Tamás, aki úgy látja, hogy annál a nyelvtanárnál, aki a katáról például az átalányadóra áttérve mostantól több adót fizet, miközben az általános drágulás sem elhanyagolható tényező, ezeknek a többletköltségeknek valahol meg kell jelenniük. A nyelvtanulás esetén pedig ezeket kizárásos alapon nem nagyon lehet másokra hárítani, mint a nyelvtanulókra, a diákokra.

Egy nyelvtanár anyuka például arról beszélt az Indexnek, hogy eddig rengeteg diákja volt, mostanra csak a nyelvvizsgára készülők maradtak, a hobbiból, kedvtelésből nyelvet tanulók elmaradnak.

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete átfogó felméréseket és konzultációkat követően, különböző szakmai szempontokat figyelembe véve az alábbi díjakat tartja irányadónak, amelynek ellenértékeként a színvonalas oktatási szolgáltatás megvalósítható.

Lakossági tanfolyamok irányadó átlagárai, amelyek már a frissített, emelt árak:

csoportos (7–14 fős) óradíj: 1500 Ft – 1850 Ft / 45 perc;

csoportos (3–6 fős) óradíj: 2000 Ft – 2500 Ft / 45 perc;

csoportos (2 fős) óradíj: 3500 Ft – 4500 Ft / 45 perc;

egyéni óradíj: 6500 Ft – 7800 Ft / 45 perc.

Amennyiben nem nyelvóráról van szó, a magántanárokkal folytatott beszélgetések, valamint az internetes kutatómunkánk alapján úgy tűnik, hogy a gyerekekkel egyénileg foglalkozó pedagógusok 4-5-6 ezer forintot kérnek el egy hatvanperces óráért online vagy offline. Legyen szó például matematikáról, magyarról vagy történelemről. A költségeket azonban a legtöbb esetben csökkenthetik a családok azzal, hogy a magántanárok többsége lehetőséget ad arra, hogy kiscsoportban, egyszerre ketten vagy hárman is részt vegyenek az órán, elosztva a honoráriumot.

A sikeres felvételiért is mélyen a zsebbe kell nyúlni

Az Eduline összeállítása szerint van, ahol 60, máshol 100 ezer forint körüli összegért kínálnak középiskolai felvételi előkészítőket a nyolcadikos diákoknak. A januári központi felvételi vizsgára készülve az oktatási szakportál például talált a fővárosban 87 ezer forintért szeptemberben induló klasszikus tantermi, 15 hetes matematika felkészítő tanfolyamot. Ugyanennél a szolgáltatónál a 8 alkalmas magyar felkészítő tanfolyam díja 57 ezer forint. Ezért cserébe 120 perces órákon vehetnek részt a diákok, akik online és nyomtatott feladatlapokat és oktatóvideókat is kapnak.

Az online felvételi előkészítő tanfolyamok jellemzően továbbra is olcsóbbak, nem egyszer fele annyiba kerülnek, mint a tantermi foglalkozások. Az egyik oktatóközpont 48 ezer forintért kínál matematikából online feladatlapokat, videós magyarázatokat, online kvízeket és játékokat a diákoknak. Az úgynevezett élő online kurzusok közt szétnézve pedig található 49 ezer forintért matematikából és magyarból egyaránt online felkészítő tanfolyam, amelyre a nyolcadikos diákoknak szombat délelőttönként kell bejelentkezniük.

(Borítókép: Fiú egy beltéri mászófalon. Fotó: John Greim / LightRocket / Getty Images)