Elmagyarázták a magasabb gázszámlákat, megjelent az MVM kisokosa

Az MVM honlapján közzétett kisokos szerint a gázszolgáltató a fogyasztókat profil alapján különbözteti meg. Mint írják, egy ügyfél lehet vegyes profilú vagy fűtési profilú. Így az első esetben a szolgáltató azt az információt kapja, hogy a fogyasztó a gázt fűtésre, főzésre és vízmelegítésre is használja, a második esetben pedig csak fűtésre.

A fűtős profilú fogyasztóknak a nyári hónapokra, vagyis június, július, augusztusra nem állapítanak meg kedvezményes áron felhasználható gázmennyiséget, mivel nyáron jellemzően nem kell fűteni.

Vegyes profilnál pedig a nyári hónapokra is elérhető a kedvezményes árú gázmennyiség, csak kevesebb, mivel a fűtési célú felhasználását itt sem számolják. Ezért ha valaki, aki nemcsak fűtésre használja a gázt, de tévesen fűtési profilú, akkor is nagyobb összegű számlát fog kapni, ha a nyári hónapokban is takarékoskodik.

Mikor jár visszatérítés?

Az MVM szerint ezért nagyon fontos megállapítani, hogy a háztartásunk milyen profillal van bejelentve a szolgáltatónál. Mint írják, ha a regisztráció nem a tényleges felhasználási profilt takarja, akkor meg kell változtatni, ellenkező esetben súlyos összegeket fizethet be a havi számláival. A profilmódosítás telefonon vagy az MVM ügyfélszolgálatán is megoldható.

Abban az esetben, ha a fogyasztó egyes hónapokban túllépi a limitet, az egész évre azonban a kormányrendeletben meghatározott küszöbön belül marad, akkor azokban a hónapokban, amikor többet fogyasztott, a többletfogyasztásért lakossági piaci árat kell fizetnie. A teljes évet nézve azonban így többletfizetése lesz, de a szolgálató a többletet az éves leolvasás után visszafizeti. Ha azonban a havi és az éves küszöböt is átlépi, visszatérítés nem jár.

Az átalányos fogyasztó pedig az első 11 hónapban az előre megállapított árat fizeti, és csak az utolsó hónapban tudja meg, hogy valójában hogyan alakult a fogyasztása. Így, ha a várható éves fogyasztás a küszöb alatt van, akkor a rezsicsökkentett árat kell fizetni, ha azonban túllóg, akkor pedig piaci árat. A havi rezsicsökkentett mennyiség limitje adott hónap napjainak számától függ. Ha az utolsó havi óraleolvasás után az jön ki, hogy a fogyasztó túllépte a várható éves fogyasztás alapján beállított árat, akkor az utolsó havi számlája lesz drágább.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)