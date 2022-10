Lótrágyával tüzelnének a németek, ha nincs más

A náci korszak híres berlini repülőtere, a Tempelhof közelében új biztonsági kaput állít fel raktárában Peter Engelke, a Scowcroft Stratégiai Kezdeményezés Foresight igazgató-helyettese, mert aggódik, hogy a közelgő tél nehézségei miatt egyre kétségbeesett emberek ellopják a készleteit. Ami nem mást, mint a tűzifa.

Engelke lépései Európa-szerte növekvő szorongást tükröznek, miközben az egész kontinens energiaválságtól szenved és sokan áramszünettől rettegnek. Az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázs a régió kritikus helyzetének legújabb jele, miközben Oroszország csökkenti az ellátást az ukrajnai háború miatti patthelyzetben.

A pénteki, prágai csúcstalálkozón az Európai Unió vezetőinek nem sikerült megállapodniuk a gáz árplafonjáról, mivel attól tartanak, hogy minden ilyen lépés veszélyeztetheti a kontinens ellátását. Az európai háztartások fűtésének 70 százaléka földgázból és elektromos áramból származik, és

az oroszországi szállítások drasztikus csökkentésével a fa – amelyet már mintegy 40 millióan használnak fűtésre – keresett árucikké vált.

Emelkedő árak

A tűzifa ára csaknem megduplázódott, tonnánként 600 euróba kerül Franciaországban, és a jelek szerint pánikszerűen vásárolják a világ legalapvetőbb üzemanyagát. Magyarország odáig jutott, hogy betiltotta a tűzifa exportját, Románia pedig hat hónapra korlátozta az árát. Mindeközben a fatüzelésű kályhák szállítása hónapokig elhúzódhat.

A hiány miatti aggodalmak mellett az energiaválság fokozza a megélhetési költségek megugrását, szeptemberben először alakult ki kétszámjegyű infláció az euróövezetben. A nehéz helyzetbe kerülő európai háztartások takarékoskodásra kényszerülnek, sokan a gázzal való fűtés helyett alternatív megoldásokat keresnek.

Visszatértünk a régi időkbe, amikor az emberek nem fűtötték be az egész házat

– mondta Nic Snell, a Certainly Wood nevű brit tűzifa-nagykereskedő cég ügyvezető igazgatója. „Akkoriban az emberek a tűz köré gyűltek, a kályha vagy a nyílt tűz hőjét használták, és kényelmesen, melegben aludtak el. Sokkal több lesz ebből ezen a télen.”

Svédországban egyre több cserépkályha fogy

Ez a folyamat a Gabriel Kakelugnar AB iránti kereslet fellendülését indította be, amely vállalat csúcskategóriás cserépkályhákat gyárt Svédországban. Ezeknek a svéd cserépkályháknak az átlagos ára 86 ezer svéd korona (több mint 3,3 millió forint).

Ezen kályhák 24 órán át melegen tudják tartani a helyiségeket különböző csatornák segítségével, amelyek megtartják és elosztják a hőt.

„A járvány idején az emberek többet kezdtek költeni otthonaik csinosítására, bővítésére. Ez mára természetesen eszkalálódott” – mondta Jesper Svensson, a Svédország legnagyobb atomreaktorától kevesebb mint egy órányi autóútra található vállalat tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.

A megrendelések száma több mint négyszeresére nőtt, és az ügyfeleknek már jövő márciusig kell várniuk a kiszállításra, szemben az egy évvel ezelőtti négy héttel – írja a Bloomberg.

Sok európai család számára jelenleg az a legfontosabb, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a következő hónapokban meleg legyen az otthonaikban. Az aggodalom egyre nagyobb, ahogy közeledik az igazán hideg időszak.

Sokan felelőtlenül elégetnek bármit, ami csak a kezükbe kerül

„Aggódunk, hogy az emberek már mindennel tüzelnek, ami csak a kezükbe kerül, ez nagyon veszélyes a környezetünkre” – mondta Roger Sedin, a Svéd Környezetvédelmi Ügynökség levegőminőségi osztályának vezetője, figyelmeztetve a rossz szellőzésre és a nedves tűzifa elégetésére. „Nagyon magas szennyezési szintet értünk el mára, az emberek úgy égetnek el rengeteg fát, hogy nem tudják, hogyan kell ezt helyesen csinálni."

Az egyes részecskék mélyen a tüdőbe juthatnak, és szívrohamot, agyvérzést vagy asztmát is okozhatnak

– mondta Sedin, hozzátéve, hogy a kockázat különösen a városi területeken van jelen.

A tapasztalatlanság Németországban is szembetűnő, ahol a helyi kéményseprők szövetsége új és régi kályhák beüzemelésére vonatkozó kérelmek özönével találta szembe magát, a vásárlók pedig lótrágya és más szokatlan tüzelőanyag elégetésével kapcsolatban tesznek fel kérdéseket.

Frederic Coirier, a kéményeket és tüzelőanyagokat gyártó francia Poujoulat SA vezérigazgatója azt mondta, hogy

egyes ügyfelek két tonna tűzifát vásárolnak, miközben általában egy tonnánál kevesebb is elég egy évre.

„Az emberek kétségbeesetten felhalmozzák a tüzelésre szánt fát, sokkal többet vásárolnak a szokásosnál” – mondta Trond Fjortoft, a norvég Kortreist Ved fakereskedő vállalat alapítója és vezérigazgatója.

Berlinben az energiaválság fokozza az emberek nyugtalanságát, sokan a második világháború időszakában jelentkező problémák visszatérésétől tartanak. Ez realitássá vált. Akkor kevés volt az üzemanyag, a lakosok pedig a Tiergarten park szinte minden fáját kivágták fűtés céljából.

A már említette helyi lakos és vállalkozó, Peter Engelke nemcsak a rönkök, a szénbrikettek és a fűtőolaj védelmére rakott ki egy extra biztonsági kaput, hanem az is gondot okoz neki, hogy már nem vehet fel új ügyfeleket.

„Nagy aggodalommal tekintünk a tél felé” – mondta.

Nagy az érdeklődés a hazai tűzifaprogram iránt

Nagy István agrárminiszter arról számolt be, hogy nagyon nagy az érdeklődés a Tűzifaprogram iránt, ezért az állami erdészetek az erdőkben gazdagabb vidékekről faanyagot szállítanak át oda, ahol kevesebb az erdő vagy többen élnek.

A magyar tárcavezető kitért arra is, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifaprogram mellett a kormány idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak. A Belügyminisztérium szociális tüzelőanyag-programjára a kormány 5 milliárd forintot fordít.

HANGSÚLYOZTA, AZ ÁLLAMI ERDŐGAZDASÁGI CÉGCSOPORT KIEMELT PRIORITÁSKÉNT KEZELI ÉS FOLYAMATOSAN TELJESÍTI A LAKOSSÁG MEGRENDELÉSEIT.

A hazai hatósági áras tűzifaprogram szeptemberben indult el, az erdőgazdaságoknál lehet jelezni a vásárlási szándékot. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.

Nagy István jelezte, hogy a döntéssel a lakosság maximált áron juthat tűzifához, amivel sok család a gázfűtést is kiválthatja.

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján.

(Borítókép: Tűzifa Berlinben 2022. szeptember 20-án. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)