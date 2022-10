Orbán Viktor megegyezett a szerbekkel, új kőolajvezeték épül

Az új olajvezeték a Barátság kőolajvezetékhez fog csatlakozni, így olcsóbb uráli kőolajjal lehet ellátni Szerbiát. Eddig Szerbiát a Horvátországon áthaladó vezetéken keresztül látták el, a szankciók miatt erre valószínűleg nem lesz lehetőség a jövőben. A szankciók a vezetéken érkező kőolajra nem vonatkoznak, és a szerb kőolajipari vállalat, a NIS jelenleg a Janaf vezetéken keresztül egy horvát terminálról kapja a tankereken, tehát tengeri szállítással odaszállított orosz kőolajat.

A szerbek régóta szeretnének egy plusz lehetőséget, hogy ne függjenek a Horvátországon keresztüli tengeri vezetékes kőolajszállítástól.

Így Magyarország felől is hoznának olajat, ehhez a szerb elnök szerint mindenekelőtt vezetékkel kell összekötni a két államot – összegezte a Világgazdaság.

Áll az alku

Aleksandar Vučić bejelentette, megszületett a megállapodás. Így maximum két év alatt meg is építenék a 128 kilométeres vezetéket, ennek a végleges útvonala még ugyan nincs meg, ugyanakkor feltehetően Újvidék és Algyő között húzódna.

A beruházás becsült értéke százmillió euró.

A szerb elnök azt is kifejtette, hogy egy Észak-Macedónián keresztülhúzódó és az albániai Durresig futó vezetéket is szeretnének megépíteni, továbbá Szerbia azt is bejelentette, hogy a következő hat évben 12 milliárd euró értékben hajtanak végre infrastrukturális beruházásokat. Vučić a gázellátás kapcsán kiemelte, soha nem volt ennyi gáztartaléka az országnak, mint most. Kifejtette: ha két hónapig egyetlen köbméter gáz se érkezne Szerbiába, akkor is lenne két hónapra elegendő gáz, áramot tíz napja nem kellett importálniuk.

A becslések szerint a gáz árához belátható időn belül nem kell hozzányúlniuk, az áram árát is csak kismértékben tervezik korrigálni. Aleksandar Vučić Szerbia pénzügyi helyzetével kapcsolatosan úgy fogalmazott, több mint kétmilliárd euró van az ország számláján, megítélése szerint a gazdasági helyzet jó és stabil, az IMF-fel pedig folyamatban vannak a tárgyalások egy készenléti hitelről.

Nem támogatják a szankciókat

Mint ahogy arról az Index szombaton beszámolt, a szerb elnök egy sajtótájékoztató keretében kemény szavakkal illette az Európai Uniót, a nyolcadik szankciós csomagot és Horvátországot egyaránt. A héten az Európai Unió elfogadta a nyolcadik szankciócsomagot, amelynek értelmében megtiltja az orosz olaj értékesítését. A szerb közvéleményt feldühítette az intézkedés, Vučić pedig Horvátországot vádolta meg emiatt.

Koszovóval kapcsolatosan a Nyugat a maga módján szeretné ezt a problémát megoldani úgy, hogy azzal megfosszák Putyint attól a lehetőségtől, hogy a koszovói helyzetet hivatkozási alapként használja fel

– jelentette be Aleksandar Vučić államfő a szombat délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen az Európai Unió koszovóihelyzet-megoldásáról, az Orbán Viktorral közösen építendő kőolaj-vezetékről és az unióval való problémáiról is beszélt.

