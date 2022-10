Varga Mihály elárulta, mit lehetne csinálni az euró bevezetésével

El lehet gondolkodni a belépésen az ERM 2-es árfolyamrendszerbe, de ez a kérdés nincs a kormány napirendjén – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen, ahol az idei és a jövő évi költségvetési kilátásokról is beszélt.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint az ország fejlettsége lehetővé tenné a belépést az ERM 2-es árfolyamrendszerbe, de jelenleg nincs szó az euró bevezetésének előkészítéséről. „El lehet gondolkodni a belépésen az ERM 2-es árfolyamrendszerbe, de ez a kérdés nincs a kormány napirendjén” – jelentette ki kérdésre reagálva Varga Mihály pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen a 24.hu beszámolója szerint.

A történet szempontjából fontos tudni, hogy az ERM 2-t az euróbevezetés előszobájának tekintik az eurózónában. A kormány eddig nem mutatott hajlandóságot az euróhoz szükséges technikai lépések megtételére. Beszámolók szerint a háttérbeszélgetés során Varga Mihály igyekezett hűteni a kedélyeket: nincs szó az euró bevezetésének előkészítéséről, viszont az ország gazdasági felzárkózása az uniós átlaghoz eljutott egy olyan szintre, ahol már fontolóra lehet venni az ERM 2-t.

A beszélgetés során többször is nyomatékosította, hogy nemhogy az euró bevezetésére, de az ERM 2-re vonatkozóan sincs kormányzati stratégia, és ő nem is tartja időszerűnek.

A pénzügyminiszter kifejtette: a csehek saját valutájukkal láthatóan jobban boldogulnak, mint a szlovákok az euróval.

Az európai árfolyam-mechanizmus (European Exchange Rate Mechanism, ERM) Az Európai Közösség 1979 márciusában hozta létre az Európai Monetáris Rendszer részeként az ERM rendszert, hogy az euró bevezetésére való felkészülés jegyében csökkentse az árfolyam-ingadozásokat, és közelebb vigye a pénzügyi stabilitáshoz az uniós tagállamokat.

Költségvetési kilátások

A pénzügyminiszter beszélt az idei és a jövő évi költségvetési kilátásokról is. Kiemelte, hogy a kormány tartani akarja a hiányterveket. Varga Mihály úgy számol, idén az extra gázbeszerzés nélkül számolt deficit a GDP 4,9 százaléka lehet – egyes kormányzati számítások szerint akár ennél alacsonyabb is. Jövőre is tartani akarják a nyáron elfogadott 3,5 százalékot.

A 2023-as büdzsé felülvizsgálatára decemberben kerül sor.

A felülvizsgálat kapcsán a miniszter az energiaköltséget látja a leginkább kiszámíthatatlannak, illetve kiemelte: a kormány azzal számol, hogy idén megszületik a megállapodás az uniós pénzekről, a pénz pedig jövő év első felében érkezhet meg.

Ahogy arról az Index korábban már beszámolt, most Varga Mihály is kiemelte: az ország finanszírozható belső adósságból, jól fogynak az intézményi és lakossági államkötvények, állampapírok. Nincs tehát szükség devizaforrás felhajtására a nemzetközi piacokon vagy a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF).

