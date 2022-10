Három órát várnak a franciák arra, hogy tankolhassanak

Franciaország hét olajfinomítójából csütörtökön már csak ötben sztrájkoltak az előző napi hat helyett, ezek közül egy az amerikai Esso-ExxonMobilhoz, négy pedig a francia TotalEnergies-hez tartozik.

A dolgozók az infláció mértékével megegyező fizetésemelést, valamint az olajipari vállalatok elkönyvelt nyereségének igazságosabb elosztását követelik.

Az Esso-ExxonMobilnak a délkeleti Fos-sur-Mer-ben található olajfinomítójában a dolgozók csütörtökön már felvették a munkát, miután hétfőn a cég többségi szakszervezetei megállapodtak a vezetőséggel a fizetésemelésekről.

A TotalEnergies-nek az északi Flandres-ban található olajfinomítójában csütörtökön a prefektúra megkezdte az eljárást, amely alapján a sztrájkolókat egyesével kötelezik a munkafelvételre. Az energetikai átállásért felelős tárca adatai szerint az ország mintegy kétszáz kőolajtárolójából hét nagy telephelyet foglaltak el a sztrájkolók, és nem engedik a tartálykocsik közlekedését.

A nyitva tartó benzinkutaknál viszont folyamatosan emelkedik az üzemanyag ára. A kormány szerint a kutak harmadánál vannak ellátási gondok az ország teljes területén, de leginkább az északi országrészben.

