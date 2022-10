Annyira gyenge a forint, hogy egyre többen járnak át a szomszédos országokból vásárolni

Három évvel ezelőtt egy euróért 330 forintot lehetett kapni, az elmúlt időszakban azonban előfordult, hogy az árfolyam 430 forint felett is járt. Ilyen gyenge még soha sem volt a magyar fizetőeszköz.

Az Index is beszámolt róla, hogy a Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és a jegybanki alapkamatláb változatlansága mellett a kamatfolyosó felső szélének emeléséről döntött péntek reggel. A hírre erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz. Pénteken stabilizálódott a forint árfolyama. Az euróval szemben a 418-as szint körül tartózkodott, míg a dollárral szemben a 428-430-as szint körül mozgott.

Az Új Szó beszámolója szerint egyre több külföldi rendszámú autó figyelhető meg a magyarországi bevásárlóközpontok parkolóiban. A határ mentén vagy közelében élő osztrákoknak és szlovákoknak megéri átutazni Magyarországra, ugyanis jóval olcsóbban vásárolhatnak különböző termékeket.

Egy rajkai lakos azt mondta a HN hírportálnak, hogy

Nemcsak a húsoknál ilyen a helyzet, hanem a tejtermékeknél, valamint a zöldségféléknél és a gyümölcsöknél is.

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a gazdasági nehézségek miatt egyre több hazai tejgazdaság hagy fel a termeléssel, hiszen ahogy az agrárium összes ágazatát, úgy a tejipart is érinti az energiaárak elszabadulása, valamint az idei aszály.

A folyamatosan növekvő költségek jelentős nehézségeket rónak a termelőkre, a feldolgozókra és a kereskedőkre is.

A tejtermékek ára év eleje óta fokozatosan emelkedik, ami a következő hónapokban is tovább tart. Hogy meddig és milyen intenzitással, az egyebek mellett függ a gáz, az energia és az üzemanyag piaci árainak alakulásától is. Az egész Európát érő aszály hazánkban leginkább a keleti országrészt és az Alföldet sújtja. Ezeken a területeken most az a kérdés, hogy lesz-e elegendő tömegtakarmány. Nem feltétlenül a megfelelő minőség, hanem inkább a mennyiség biztosítása a megoldandó feladat