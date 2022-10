Újabb rekord: 32-szeres gázárajánlatot kapott egy település

A település polgármestere az ATV Híradónak számolt be erről. Berg Csaba azt mondta: az árajánlat mellett arra is kaptak egy ígéretet, hogy a jövő héten kapnak egy ennél kedvezőbb árajánlatot (de hogy abban mekkora emelés lehet, azt még nem tudják).

Hozzátette azt is, hogy ha az új ajánlat akár csak 15-szörös lesz, az is „nagyon-nagyon megviseli az önkormányzatot”. A településen már be kellett zárni a művelődési házat, péntekenként a hivatalban szünetel az ügyintézés, és az is biztos, hogy idén az adventi vásár is elmarad.

Korábban Szentendrén számoltak be arról, hogy 26-szoros áron kapják a gázt a tavalyi árhoz képest, de számos másik önkormányzatnál is 10-15-szörös áremelkedést lehet látni.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)