Szijjártó Péter: Azoknak is elérhetővé válik a gyármentő program, akiknél félbeszakadt a regisztráció

Szijjártó Péter a közösségi médiában jelentkezett be, ahol elmondta: Európa recesszió felé közelít az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt. Ennek következtében pedig a külügyminiszter szerint a magyar gazdaság is nagyon komoly kihívásokkal néz szembe, pedig a világjárványt nemcsak hogy át tudtuk vészelni, hanem a magyar gazdaság minden idők egyik legsikeresebb évét tudhatta magáénak a pandémia után.

Azonban ez a szankciós környezet rendkívüli kihívásokkal szembesíti a magyar gazdaságot is. Mi meg akarjuk őrizni azokat a korábbi célkitűzéseinket, amelyek közül talán a legfontosabb a teljes foglalkoztatottság volt

– fogalmazott a külügyminiszter, aki hozzátette, hogy a szankciós gazdasági környezet ezt is kihívások elé állítja, hiszen a vállatok számára egyre nagyobb kihívást jelent a megnövekedett, „szankciós energiaárak kifizetése”. A miniszter kiemelte: a szankciók „sajnos kudarcot vallottak”, az egekben vannak az alapanyag-, élelmiszer- és energiaárak.

Ezért a kormány már korábban úgy döntött, hogy gyármentő programot indít. „Amelynek keretében támogatást adunk azoknak a vállalatoknak, amelyek az energiahatékonyságukat növelni kívánják, illetőleg olyan megújuló energiaforrásokba fektetnek be, amik lehetővé teszik számukra, hogy függetlenítsék magukat a nagyrészt nemzetközi energiapiac abszolút szélsőséges árváltozásaitól” – fogalmazott a miniszter, aki kiemelte:

Látszik, hogy komoly igény volt erre a programra, hiszen a tegnapi napon reggel fél nyolckor megnyitottuk a jelentkezés lehetőségét, azonban húsz perc után ezt be is kellett zárni. Tekintettel arra, hogy 168 vállalat összesen kétszázmilliárd forint összegű igényt jelentett be összesen ötszázmilliárd forintnyi energiahatékonysági, illetve megújulóenergia-beruházáshoz.