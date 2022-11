Egyre többen csalnak a tűzifával, a NAV is folyamatosan ellenőriz

Az illegálisan értékesítő árusok sok esetben úgy verik át az embereket, hogy kevesebb árut szállítanak ki, mint amennyiben eredetileg megállapodtak. A vevők könnyen pórul járhatnak, ha nem ellenőrzik, hogy pontosan mennyi tűzifa jut el hozzájuk, márpedig sokan nem teszik ezt meg. Az erdészek szerint a trükköző árusok gyakran átázott fát visznek az ügyfeleknek, hogy így nagyobb tömegű árut tudjanak értékesíteni.

Nagyon sok kereskedő átveri az embereket, amikor például súlyra adják el a tűzifát. Ezért sem szabad súlyra, csak köbméterre vásárolni

– nyilatkozta az ATV Híradónak Jakab Attila, a Nyírfa Impex Kft. telepvezetője.

Az érdeklődőknek tehát érdemes figyelniük arra, hogy kitől és milyen minőségű fát vesznek. Az átverések híre a NAV-hoz is eljutott, az adóhatóság munkatársai ezért inkognitóban figyelik és próbálják tőrbe csalni az illegális faárusokat. Legutóbb egy szabolcsi háznál már az ellenőrök várták azt a teherautót, amely a rendelt árut szállította.

Simon-Fodor Henriett, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának szóvivője elmondta: a problémát az okozta, hogy a megrendelés teljesítésekor a vállalkozó nem adott sem számlát, sem más bizonylatot a NAV-ellenőröknek.

A jogi lehetőségek adva vannak

Meggyes Attila ügyvéd tájékoztatása szerint a telefonos megrendelés szóbeli szerződésnek minősül. Ez pedig lehetővé teszi a vásárlónak, hogy jogorvoslatot kérjen abban az esetben, ha gondja van az áruval. „Élhet a szerződésszegés következményeivel a vevő, tehát követelheti a különbözetet vagy a csökkentett vételárat az adott mennyiséghez viszonyítva. Hibás teljesítés miatt egyéb igényekkel is felléphet az eladóval szemben” – közölte az ügyvéd.

Egy pécsi erdész, Begovácz Zoltán szerint az elszálló energiaárak miatt a jövőben még többen kereskednek feketén a tűzifával.

Nincs ma már Magyarországon olyan, aki fával fűt évek óta és ne szembesült volna valamilyen negatív élménnyel, és ez természetesen piacrontás annak, aki normálisan adózik és mindennek megfelel, persze ez így jóval jövedelmezőbb üzletág számukra

– tette hozzá.

Egy kereskedő úgy látja, hogy az illegális fakereskedelem elterjedésének fő oka az, hogy a hivatalos telephelyek egyre kevesebb fát tudnak beszerezni, mióta bevezették a hatósági árat. „Alig-alig kaptunk. Nagyon-nagyon keveset, mert az erdészet odakint is leállította a kereskedők felé az értékesítést” – panaszkodott Márton Ervin.

Így lehet tűzifát gyűjteni az erdőkben

A hazai erdőkben kizárólag engedéllyel, saját szükségletre lehet tűzifát gyűjteni. A szabályok szerint a fakitermelés után visszamaradt, nagyüzemi módszerrel gazdaságosan nem összegyűjthető fát, gallyakat szedhetik össze maguknak a tűzifagyűjtők. Az összegyűjtött fát az erdészetek munkatársai mérik le, ez alapján állítják ki a számlát.

A rezsiválságból sokat profitálnak a hiénák

Korábbi cikkünkben arról is olvashatnak, hogy nem ajánlott igénybe venni a dudálós faárusok szolgáltatásait. A trükkös kereskedők számos átverési szokással élnek, így például a dupla plató vagy éppen az emelt plató használatával. Utóbbi setében a nagyobb fadarabokat hosszában helyezik el a plató két belső oldalán, erre kezdik keresztbe rakni a fákat. Alatta marad egy 15 centis üres tér, ami már önmagában a csalók haszna. A végén a hosszanti fákat is lepakolják és mutatják az üres platót: nincs is itt semmi trükk.

Vannak rafináltabb módszereket alkalmazók is, akiknek az udvarán akár 40 köbméter hatósági áras fa is van. A családtagokat bejelentik több helyre, a rokonok is besegítenek. Mindannyian megigénylik a 10 köbmétert, majd el is szállíttatják. Fűtésre ugyanakkor nem használják, mert nem is ez a cél, igényük sincs rá. Ezek az ügyeskedők arra számítanak, hogy télen eljön az idő, amikor a közvetlen környezetükben élő embereknek elfogy a fájuk. Akkor pedig majd felajánlják, hogy vegyenek tőlük, vélhetően a hatósági árnál sokkal drágábban.