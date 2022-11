Ismét megszólalt a Mol, átmeneti az üzemanyag-kiszolgálás korlátozása

Az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint az intézkedésre azért volt szükség, hogy az ország minden részén fennmaradjon az ellátás. A döntésüket elsősorban a hatósági ár miatt megugrott kereslettel indokolják.

Az import eközben jelentősen csökkent, a Barátság vezetéken alacsony nyomáson indult újra a kőolajszállítás. Néhány napja, a Dunai Finomító újraindítása során szintén felmerültek karbantartási feladatok, a kapacitáskiesés a Mol minden termékét érinti – tették hozzá. A közlemény szerint

194 viszonteladót érint a változás, ők működtetik a belföldi töltőállomások 10 százalékát,

szeptemberben a Moltól a viszonteladói piac teljes üzemanyagigényének 2,5 százalékát vásárolták meg. A társaság hangsúlyozta, hogy Magyarország működését és ellátását tekintik a legfontosabbnak, a szerződéseiket mindig teljesítik, az ellátási stratégiájukat hetente felülvizsgálják.

A Mol felel a piac több mint 80 százalékának kiszolgálásáért, amely teljes gyártási kapacitás mellett is megfontolt ellátási stratégiát igényel – írta kommünikében a Mol.

A Mol levélben tájékoztatott több hazai benzinkutat

Mint megírtuk, több hazai benzinkút tulajdonosa is beszámolt arról, hogy a Mol levélben tájékoztatta őket, a november 21-ével kezdődő héten nem kapnak semmilyen üzemanyagot.

A holtankoljak.hu is reagált, valamint kerestük Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét. Egri Gábor lapunknak elmondta: „Magyarországon összedőlt az üzemanyag-ellátás. Folyamatos üzemanyaghiány alakult ki.” Lapunk elérte tegnap a Molt is, akik az üggyel kapcsolatban megkeresésünkre is megerősítették:

Számunkra Magyarország működése és ellátásbiztonsága a legfontosabb, ezért felelős vállalatként átmeneti korlátozásokat vezetünk be, hogy országszerte biztosítani tudjunk üzemanyagot

– közölte a cég, hozzátéve, hogy az intézkedéseket számos körülmény szükségessé teszi. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

