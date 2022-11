Frissítette listáját az FBSZ, még több kút küzd ellátási problémával

A napokban derült ki, hogy a Mol számos kis benzinkútnak átmenetileg nem fog üzemanyagot szállítani. A korlátozás azokat a kutakat érinti, amelyekkel szemben a nagyvállalatnak nincs kiszolgálása kötelezettsége. Mint azt a közleményükben is leírták:

Számunkra Magyarország működése és ellátásbiztonsága a legfontosabb, ezért felelős vállalatként átmeneti korlátozásokat vezetünk be, hogy továbbra is el tudjuk látni az autósokat. Az üzemanyag iránti kereslet továbbra is kimagasló, így – annak érdekében, hogy az ország minden pontján tudjunk üzemanyagot biztosítani – átmenetileg felfüggesztettük bizonyos kis kutak, a viszonteladó ügyfeleink egy részének kiszolgálását. Az érintett 194 viszonteladóval szemben a Molnak kiszolgálási kötelezettsége nincs, de a hatósági ár életbelépését és az importkiesést követően szerződést kötöttünk velük. Ez az ügyfélkör az összes hazai töltőállomás 10 százalékát teszi ki, a Moltól pedig szeptemberben a magyar viszonteladói piac teljes üzemanyagigényének a 2,5 százalékát vásárolta meg. Az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak, de hetente felülvizsgáljuk az ellátási stratégiánkat, és minden esetben teljesítjük a szerződéses kötelezettségeinket.

A Független Benzinkutak Szövetsége szombaton már kiadott egy listát arról , hogy mely településeik kútjain lehet hiány emiatt. Ehhez képest szerkesztőségünknek nemrég egy frissített listát küldtek el, amelyre rengeteg új település neve felkerült.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezeken a településeken nem az összes benzinkúton lesz hiány, csak egyes kutakon, másutt zavartalan maradt az ellátás.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott listán az alábbi települések (és budapesti kerületek) neve szerepel:

Berhida

Gödöllő

Hajdúböszörmény

Demecser

Besenyőtelek

Homokszentgyörgy

Martonvásár

Kápolnásnyék

Nyíregyháza

Baja

Pörböly

Hercegszántó

Kiskunhalas

Nagybaracska

Koppány

Gyöngyös

Tápióbicske

Balassagyarmat

Bakonycsernye

Kiskunfélegyháza

Nagytarcsa

Iklad

Jászfényszaru

Bogyiszló

Őcsény

Szedres

Füzesabony

Hernád

Körmend

Szombathely

Sárvár

Jánosháza

Budakeszi

Nagykanizsa

Ózd

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Maglód

Sóskút

Budapest, XXII. kerület

Mosonszentmiklós

Siklós

Hosszúhetény

Dédestapolcsány

Szilvásvárad

Levelek

Tarcal

Szigetszentmiklós

Pécs

Nagyhalász

Mátészalka

Nyírbátor

Vásárosnamény

Porcsalma

Fehérgyarmat

Tiszavasvári

Hajdúnánás

Tiszacsege

Tiszaalpár

Balkány

Nyírtura

Kisvárda

Alsónémedi

Kecskemét

Hetényegyháza

Bugyi

Kisköre

Tiszanána

Biri

Nagydorog

Tiszakécske

Taktaharkány

Budapest XI. kerület

Herceghalom

Maklár

Szentendre

Solt

Szentantalfa

Pusztaszabolcs

Fehérvárcsurgó

Aba

Sárszentmihály

Szigetszentmárton

Nyírkarász

Nyírbogdány

Lajosmizse

Szászvár

Molnaszecsőd

Berettyóújfalu

Felcsút

Mohora

Debrecen

Domoszló

A Mol korábban 194 olyan viszonteladóról írt, amellyel szemben nincs kiszolgálási kötelezettsége. Egyes benzinkutakon már most is korlátozzák azt, hogy mennyit árulnak a hatósági áras üzemanyagból.

