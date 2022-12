Gulyás Gergely: A szankciók miatt kivezetjük a benzinárstopot

Az elmúlt napokban egyre nagyobb méreteket öltött az üzemanyaghiány a magyar kutakon, a töltőállomások közelében kígyózó sorok voltak láthatók országszerte. A Mol korábban arról tájékoztatott, látja a pánikvásárlás hatásait, de leszögezte, az ársapka miatt nem tud több üzemanyagot behozni külföldről.

A Magyar Ásványolaj Szövetség már november végén jelezte, hogy komoly ellátási problémák léptek fel az országban. „A kormányzatnak el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban” – fogalmazott akkor Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára.

A Miniszterelnökség pár napja elismerte, a tervezettnél korábban kivezethetik az árstopot, ami több mint egy évig tartotta magát: mint ismert, a kormány 2021. november 15-étől a 95-ös oktánszámú motorbenzin és a dízelgázolaj lehetséges legfelső árát literenként 480 forintban határozta meg. Az intézkedés első körben három hónapra szólt, de többször is meghosszabbították.

A magyar kormány a kialakult helyzetre reagálva kedd estére sajtótájékoztatót hívott össze. Ezen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette,

Az állam a pánikvásárlás megszüntetése és a folyamatos üzemanyag-ellátás érdekében a mol javasaltára eltörli a benzinárstopot a magyar benzinkutakon.

Tarthatatlanná vált a helyzet

„Utoljára a 70-es, 80-as években láttunk kígyózó sorokat magyar kutakon. Káosz alakult ki, töltőállomásaink negyedében volt leürülés az elmúlt napokban, semmilyen üzemanyag nem volt kapható ezeken a pontokon. Elképesztő problémák alakultak ki, ilyen még nem volt a Mol történetében. A helyzet kritikussá vált, elmentünk a határig, a Mol eddig bírta. Az ellátás biztosítása érdekében jeleztük a kormánynak, hogy ez így nem mehet tovább. Ennél többre ilyen körülmények mellett nem vagyunk képesek” – hangsúlyozta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki jelezte, az import visszahozása jelenti az egyetlen megoldást, ami az árstop mellett lehetetlennek bizonyult.

„A február 5-én életbe lépő szankciók újabb válsághelyzetet teremthetnek, utána 10 százaléknyi dízel fog hiányozni az európai piacokról. Újra kell tölteni a készleteinket, hogy ha újabb probléma jelentkezik, legyen időnk reagálni a helyzetre. Ma kell lépni ahhoz, hogy jövő év elején feltöltött készletekkel rendelkezzen Magyarország. Nem jó, ha a drága valami, annál csak az rosszabb, ha valamiből hiány van. Most nagy lépést teszünk afelé, hogy megszűnjön az üzemanyagkáosz hazánkban” – fűzte hozzá Hernádi Zsolt.

Az ársapka eltörlésével normalizálódik a magyar piac, nőhet az infláció

1-1,5 hónapig eltart majd, amíg normalizálódik a helyzet a kutakon, jelezte Hernádi Zsolt. Az árstop eltűnését előirányzó intézkedés 2022. december 6-án 23:00-kor lép életbe, közölte Gulyás Gergely. A Mol kútjain 641 forintba kerül majd a normál benzin literje, a nem prémium dízelért 699 forintot kell fizetni literenként, mondta Hernádi Zsolt újságírói kérdésre válaszolva.

A HVG kérdésére Hernádi közölte: normalizálódni fog a piac, bár fennakadások még lehetnek. A pánikvásárlás viszont nem ismétlődik meg, hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.

Gulyás Gergely elismerte, az intézkedés hatására nőhet az infláció. 2023-ra egy átlagárat kell megállapítani, tette hozzá. Kiemelte: a hirtelen dráguló árak ellenére is Magyarországon lehet majd az egyik legolcsóbban tankolni Európában. Gulyás azt is elárulta, hogy Orbán Viktor hazarepült Albániából és aláírta a rendeletet.

A taxisoknak is drágábban kell tankolniuk, nincs gond a stratégiai készletekkel

Az Index arról kérdezte Gulyás Gergelyt, minek tudható be, hogy most és ebben a formában csúcsosodott ki az üzemanyaghiány? Arra is kíváncsiak voltunk, ha ez már egy ideje benne volt a pakliban, miért nem tettek megelőző intézkedéseket? Azt is megkérdeztük, lesznek-e további korlátozások, hogy ez a helyzet ne ismétlődjön meg.



„Mindig is elmondtuk, hogy addig van értelme a sapkának, amíg az ellátásbiztonság fenntartható. A Mol határozottan jelezte, hogy tarthatatlan a helyzet, mi a végtelenségig fenntartanánk az ársapkát. Majdnem 13 hónapon keresztül lehetett olcsón tankolni, szerintem ez minden magyar családnak megérte” – reagált a kérdéseinkre Gulyás Gergely.

Kollégánk arra is rákérdezett, hogy a taxisokat és az árufuvarozókat hogyan érinti az ársapka kivezetése. Erre így reagált Gulyás Gergely:

„Ez mindenki számára nehézséget jelent, főleg azoknak, akiknek az autó munkaeszközt jelent. A kormány a taxisokkal is szívesen tárgyal, de az ársapka eltörlése mindenkire vonatkozik. Ugyanakkor hangsúlyozom, a kormány mindenkin szeretne segíteni.”

Hernádi Zsolttól azt is megkérdeztük, mekkora veszteséget okozott a Molnak az ársapka, illetve arról is faggattuk, mikor tudnak újra szállítani a kis benzinkutaknak.

Nagy vesztséget okozott a Molnak az árstop, annak örüljünk, hogy ez az intézkedés ennyi ideig fennmaradhatott. Ez fájdalmas időszak volt, de a kérdés ez ellátásbiztonságról szól, a probléma már veszélyeztette az ország működőképességét. Itt már nem kockázatról volt szó, bekövetkezett egy esemény, amire reagálni kellett. A kis benzinkutaknak szánt szállításokat folyamatosan növeljük, arra buzdítjuk őket, hogy melegítsék fel a régi kapcsolataikat

– reagált Hernádi Zsolt.

Az ország stratégiai készletei több hónapokra elegendőek, nyugtatott meg mindenkit Gulyás Gergely, akit az RTL arról kérdezett, hogy a kormány mennyire nyúlt hozzá a stratégiai készletekhez.

Visszatérhet az ársapka valamikor?

„Soha ne mondd, hogy soha” – mondta Gulyás Gergely, amikor arról kérdezték, elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben valamikor újra bevezessék az árstopot a kutakon. A kormány az élelmiszerekre vonatkozó ársapkáról még nem hozott döntést, tette hozzá. Mint mondta, folyamatosan monitorozzák a helyzetet, nézik, van-e ok arra, hogy kivezessék az élelmiszerárstopot.

(Borítókép: Hernádi Zsolt és Gulyás Gergely. Foto: Balogh Zoltán / MTI)