Már megszoktuk, hogy ha karácsony van, akkor fát díszítünk a Jingle Bellst énekelve, az asztalra rakott miniatűr jászolból a kis Jézus néz vissza ránk, miközben a tévében egy karácsonyi Coca-Cola-reklám megy. Sokan nem is sejtik, hogy az előbb leírt képhez több tévhit is kapcsolódik, amelyről most lerántjuk a leplet.

Tévhitek szinte mindig voltak, vannak és lesznek – mondhatni, bármivel kapcsolatban, így a karácsonyi ünnep körül is leng néhány.

1. tévhit: a Jingle Bells karácsonyi dalnak íródott

A „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way” dallamot mindannyian hallottuk már, talán ez az egyik legismertebb angol nyelvű karácsonyi dal. A helyzet azonban az, hogy ez nem is egy karácsonyi dal. Nos, most már az, de nem annak szánták. Eredetileg az amerikai hálaadásra íródott, és One Horse Open Sleigh volt a címe. Végül a szöveget megváltoztatták, hogy passzoljon a karácsonyhoz.

2. tévhit: Albert herceg találta ki a karácsonyfát

A hagyomány szerint Viktória királynő férje, Albert herceg 1848-ban hozott Angliába először karácsonyfát szülőhazájából, Németországból. Bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy Nagy-Britanniában már mintegy 100 évvel korábban is tartották ezt a hagyományt.

Korábban rávilágítottunk, hogy a mikulásvirágról tévesen állítják, hogy halálosan mérgező növény, ugyanakkor a fagyöngy levelével érdemes vigyázni, és az adventi koszorú története egészen a 19. század közepéig nyúlik vissza.

3. tévhit: Jézus egy istállóban született

Ez a hivatalos álláspont évszázadok óta, de vajon igaz is? A történet szerint Jézus egy istállóban született, haszonállatok és pásztorok vették körül, mivel a fogadóban nem volt hely. Ian Paul tiszteletes, lelkész és bibliakutató azonban azt állítja, hogy Jézus Krisztus nem istállóban született, hanem egy családi ház zsúfolt szobájában. Szerinte a tévhit az eredeti görög szöveg rossz fordításából származik, amely úgy hangzott, mintha a születés egy istállóban, haszonállatok között történt volna.

4. tévhit: többen lesznek öngyilkosok karácsonykor

Gyakran mondják, de ez egyáltalán nem igaz, sőt: kutatások szerint karácsonykor nem nő meg az öngyilkosságok száma. Ez annak is betudható, hogy az összejövetelek és az érintkezés éppen ellenkezőleg hat, az embereket vidámabbá és pozitívabbá teszi. Az öngyilkosságot elkövetők száma azonban újévkor megnő.

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy más okok is vannak, amiért a karácsony mindannyiunk számára életveszélyes lehet – az Egyesült Államokban az évnek ezen időszakában megnő az emberölések száma. Emellett azt is kimutatták, hogy az ünnepi időszakban a kórházakban többen halnak meg.

5. Tévhit: a Mikulás modern képét a Coca-Cola alkotta

1931-ben a Coca-Cola megbízta Haddon Sundblom festőművészt, hogy készítsen olyan képeket, amelyeken a Mikulás egy üveg kólából iszik. Sundblom Mikulás-ábrázolásai óriási népszerűségre tettek szert, de nem lehet azt állítani, hogy Sundblom találta fel a Mikulás modern képét. Már a 20. század elején is gömbölyded, vidám, vörös ruhás, hosszú szakállú férfiként ábrázolták a Mikulást. Emellett egy Louis Prang által 1885-ben rajzolt üdvözlőlapon egy olyan Mikulás látható, akinek a kinézete gyakorlatilag megegyezik a ma ismert Mikuláséval.

6. tévhit: a karácsonyfának Jézushoz kapcsolódó jelentése van

Az örökzöld fák valójában már Jézus születése előtt is népszerűek voltak a pogány szertartásokban, de csak a reneszánsz idején váltak a karácsony széles körben elfogadott szimbólumává. A német protestánsok a helyi erdőkben nőtt nagy fákat díszítették fel – a szokás pedig elterjedt a különböző német hercegségekben, majd egy német király brit monarchiába kerülésével Angliában is népszerűvé vált.

7. tévhit: a Fehér Házban már nincs karácsonyfa, helyette minden évben ünnepi fát állítanak fel

Ez valójában csak egy pletyka, amely 2009 óta minden évben felbukkan. A Fehér Házból minden évben kikerülő képek azt mutatják, hogy ez valójában nem igaz. Az viszont igaz, hogy a Capitolium karácsonyfa-díszítési programja – amely nem azonos a Fehér Ház karácsonyfájával – lehetővé teszi, hogy az emberek országszerte kézzel készített díszeket küldjenek. Ezek a díszek azonban nem lehetnek vallási vagy politikai jellegűek.

Érdekesség azonban, hogy Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke 1902-ben majdnem betiltotta a karácsonyfát a Fehér Házban, hogy ezzel példát mutasson az ország fakészleteit vészesen fogyasztó amerikaiaknak. A Grincs filmbe illő lépést azonban meghiúsították az elnök gyermekei, akik titokban felállítottak egy kis karácsonyfát.

8. Karácsonykor tetőznek az árak

Az alapvető közgazdasági elmélet szerint karácsony előtt megnő a kereslet az ünnepre jellemző áruk, például bizonyos élelmiszerek vagy fogyasztási cikkek iránt. Az empirikus kutatások azonban ennek ellenkezőjét mutatják – a Warner és Barsky kutatópáros csökkenő árakat talált az olyan fogyasztási cikkek esetében, mint például az akciófigurák, az elektromos szerszámok és a konyhai kisgépek.

Viszont egy olyan piacon, ahol nem számítottunk volna rá, egyértelműen megállapítható a karácsony előtti áremelkedés – ez pedig a részvénypiac. Ugyanakkor a részvények árfolyamának emelkedése az elmúlt harminc évben mérséklődött, a jövőben akár el is tűnhet a jelenség.

(Borítókép: Karácsonyi vásár Erfurtban 2014. november 26-án. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)