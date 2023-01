Az EU megoldást javasol, ám erre Kína még nem válaszolt

Az Európai Unió a járvány megfékezése érdekében ingyenes koronavírus-vakcinákat adna Kínának, ám erre az ajánlatra Peking egyelőre nem válaszolt – írja a Financial Times. Mindez azután történt, hogy Kínában megszüntették az országos szintű, szigorú, járványhoz kapcsolódó korlátozásokat. A névtelenségük megőrzését kérő uniós bizottsági tisztviselők úgy nyilatkoztak, hogy a kezdeményezést Sztella Kiriákidész egészségügyi biztos tette.

Kiriákidész biztos felvette a kapcsolatot kínai partnereivel, hogy szolidaritást és támogatást ajánljon fel. Olyanokat, mint közegészségügyi szaktudás, valamint az EU által adományozott, különböző variánsokhoz adaptált oltóanyagok

– nyilatkozta az egyik tisztviselő. Kína eddig a hazai gyártású Sinovac- és Sinopharm-vakcinákra támaszkodott a küzdelemben, tehát még nem vetette be nagy mennyiségben az mRNS-vakcinákat – ez jellemzően nyugati vakcináknál érhető el.

Az Egészségügyi Világszervezet december 21-én azt mondta, hogy Kína jelenlegi oltási lefedettsége nem elegendő.

A kínai vakcinákból három adag szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetett emberek súlyos megbetegedését megelőzzék. Két adag csak ötvenszázalékos védelmet nyújt a hatvan év feletti emberek számára – nyilatkozta korábban dr. Mike Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzetekért felelős vezetője, aki hozzátette: „Ez egyszerűen nem megfelelő védelem egy akkora népességnél, mint Kína lakossága. Egy ekkora népességben, ennyi sebezhető emberrel, ilyen lefedettség mellett valóban a védőoltásra kell összpontosítanunk.”

Közben zárnak az országok

Ahogy arról beszámoltunk, a kínai lazítások után elszaporodtak a fertőződések az országban, így több ország nem engedi be a kínai állampolgárokat. Az ausztráliai egészségügyi hatóságok helyi idő szerint vasárnap jelentették be, hogy január 5-től a Kínából, Hongkongból és Makaóból érkezőknek két napnál nem régebbi negatív tesztet kell bemutatniuk indulás előtt. A kanadai hatóságok is hasonló intézkedéseket hoztak, amelyek szintén január 5-én lépnek életbe.

Ausztráliát és Kanadát megelőzően számos más ország – közöttük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, India, Japán és több európai uniós ország – vezetett be szigorúbb előírásokat a Kínából érkező utasoknak. A járvány kínai terjedéséről szóló hiányos adatok, valamint az esetleges új variánsok megjelenése miatt is aggódnak a hatóságok. Ausztráliában ugyanakkor a kínai átszállással más országokból érkező utasok számára nem kötelező a teszt bemutatása.

(Borítókép: Han Bing / China News Service / VCG)