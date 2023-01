Olaj volt a tűzre a Tescónál bejelentett bérmegállapodás, az Auchan-dolgozókat képviselő szakszervezet a náluk elmaradt egyezség után immár a vezérigazgatónak írt nyílt levéllel igyekszik jobb belátásra bírni a francia hátterű áruházlánc vezérkarát – közölte elsőként hétfő este az Index.

Forrnak az indulatok

Ahogy arról lapunk beszámolt, mostanra elképzelhető forgatókönyvvé vált a munkabeszüntetés, az alkalmazottak jelentős része azonban még bízik a kompromisszumban.

az elégedetlenkedő pénztárosokat, árufeltöltőket leginkább az bőszíthette fel, hogy az iparági pletykák szerint a konkurens vállalat elvileg jóval nehezebb helyzetben van, a bértárgyalások eredményeképp ott végül mégis kedvezőbb körülményeket teremtettek a foglalkoztatásra.

Így fordulhat például elő, hogy a forgalom és lokáció alapján nem kiemelt vidéki áruházakban a belépő szintű bruttó bér 320 ezer forint a Tescónál, az Auchannál viszont csak 297 ezer forint.

Ráadásul a nagyobb munkaterhelés miatt kiemelt egységeiben a Tesco 40 ezer forintos pótlékot ad, így ezeken a helyeken máris a 360 ezres kezdő bruttó bér áll szemben a 297 ezer forintossal.

Itt az Auchan válasza

Miután az Index idézte a KASZ Auchan Alapszervezet Dominique Ducoux vezérigazgatónak címzett, a szakszervezeti bizottság (szb) titkára és titkárhelyettese által jegyzett nyílt levelet, megkerestük a vállalatot, hogy tervezik-e újranyitni a párbeszédet a szakszervezettel az idei bérfejlesztés mértékéről, illetve felkészültek-e egy lehetséges sztrájkra, ha a munkavállalók elégedetlensége oda vezet.

Az Auchan Magyarország vezetősége a rendelkezésre álló keretek maximális kihasználásával, felelősen alakította ki az idei bérfejlesztést, mindvégig szem előtt tartva a vállalat hosszú távú fenntarthatóságát és a munkahelyek megőrzését

– reagált lapunk megkeresésére a társaság.

Almát a körtével?

Az áruházláncnál egyúttal kifejtették:

A VERSENYTÁRSAK KIALAKÍTOTT BÉR- VAGY JÖVEDELEMSTRUKTÚRÁJA NEM AZONOS, EZEK KIRAGADOTT RÉSZLETEIT EGYMÁSSAL ÖSSZEHASONLÍTANI NEM CÉLRAVEZETŐ ÉS NEM AD REÁLIS KÉPET.

Az Auchan vezetése a teljesítmény díjazása mellett az összjövedelem jelentős növelésére helyezte a hangsúlyt, és „továbbra is bíznak benne, hogy munkatársaiknak és potenciális munkavállalóiknak a jelenlegi gazdasági helyzetben is vonzó munkahelyet tudnak kínálni és biztosítani hosszú távra”.

Sztrájk? Nem érkezett jelzés vagy bejelentés

Az Indexnek küldött válaszban arra is kitértek, hogy az Auchan Magyarország vezetése – ahogy mindig, most is – nyitott a munkavállalói visszajelzésekre és a párbeszédre. „Ugyanakkor azt ismét megerősítjük, hogy a cégvezetéshez sztrájkra utaló jelzés vagy bejelentés eddig nem érkezett” – tették hozzá.

