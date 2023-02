Új logója van a Nokiának

A vállalat új jelképe öt különböző alakzatból áll, amelyekből a Nokia szó olvasható ki a korábban használt kék logó helyett. A Reuters hírügynökségnek adott interjújában Lundmark elmondta, hogy a márkát eddig okostelefonokkal hozták összefüggésbe, de

ma már a Nokia vállalati technológiával foglalkozó cég.

A vezérigazgató az évente megrendezett, hétfőn Barcelonában kezdődő Mobiltelefon Világkongresszus (MWC) előtt beszélt erről.

Az MTI beszámolója szerint Lundmark 2020-ban vette át a gazdasági nehézségekkel küszködő finn vállalat irányítását, majd háromlépcsős stratégiát vázolt fel a cég ügyeinek rendezésére. A Nokia továbbra is szem előtt tartja szolgáltatási üzletága fejlesztését, fő súlypontja a jövőben távközlési berendezések értékesítése lesz más vállalkozásoknak.

Nagyobb informatikai cégek gyakran társulási megállapodásokat kötnek olyan – telekommunikációs berendezéseket gyártó – cégekkel, mint a Nokia, magán 5G-hálózatok, illetve automatizált üzemek felszereléseinek biztosítására, főleg a feldolgozóipari ágazatban tevékeny ügyfeleiknek.

Mint megírtuk, egy év várakozás után február 27-én hivatalosan is kezdetét veszi a 2023-as Mobil Világkongresszus Barcelonában, ahol természetesen az Index is jelen lesz. Nem titok, hogy nagy bejelentésekkel készül többek között a Honor és a Xiaomi is, a sort mégis a Nokia indította, amely szombat délután nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három új mobilt leplezett le.