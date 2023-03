Magyarországon tárazott be gázból Szerbia, de csúnyán ráfizethetett

Minimum egyszer, de akár többször is kénytelen lesz Szerbia emelni a gáz árát, ugyanis a Srbijagas lényegesen alacsonyabb áron értékesíti a gázt a hazai piacon, mint amennyiért a szállítóktól vásárolja. Dusan Bajatovics, a Srbijagas vezérigazgatója a kopaoniki üzleti fórumon arról is beszélt, hogy Magyarország hatszorosára emelte a gáztározási szolgáltatások árát.

Magyarország hatszorosára növelte a szerb gáz magyarországi tározására vonatkozó szolgáltatások díját – számolt be a neftegaz.ru orosz portál. Mint írják, Dusan Bajatovics, a Srbijagas vezérigazgatója a kopaoniki üzleti fórumon leszögezte, hogy feltöltötték a törzsudvarnoki (Banatski Dvor) föld alatti gáztározót, ahol jelenleg 296 millió köbméter gáz van; 200 millió köbméter Magyarországon marad, mivel

Beszámolt róla, hogy a tározók jelenleg 60 százalékos töltöttségi szinten vannak. Kiemelte: korábban vastagabb csöveik voltak Szabadkán, és vékonyabbak Nisben, de több gázra van szükségük, ha növelni akarják a kapacitásukat.

Ne feledjük azt se, hogy az azerbajdzsáni export közvetlenül függ az oroszországi gázimporttól, de erről mindenki hallgat

– tette hozzá Bajatovics.

Kénytelenek árakat emelni

Bajatovics arról is beszélt, hogy idén még legalább egyszer, de az is lehet, hogy kétszer is emelkedni fog a gáz ára. Az emelés az állampolgárokra és a vállalkozásokra egyaránt vonatkozik majd – írja az Euractive.

A vezérigazgató szerint az áremelés annak tudható be, hogy a Srbijagas lényegesen alacsonyabb áron értékesíti a gázt a hazai piacon, mint amennyiért a szállítóktól vásárolja. A szerbiai energiaárak emelésének szükségessége olyan lépés, amelyet az IMF szerbiai missziójának vezetője, Donald McGettigan is támogat. Szerinte Szerbiában alacsonyak az energiaárak, az ágazat reformra szorul.

Az IMF-fel kötött 2,4 milliárd eurós megállapodás értelmében Szerbiának idén még háromszor kell emelnie az áram- és gázárakat, miután ezt januárban megtette. Az IMF szerint

a gáz árának legalább 10 százalékkal, míg az energia árának legalább 8 százalékkal kellene emelkednie.

Orbán Viktor megállapodott a szerb elnökkel

Korábban Alekszandar Vucsics szerb elnök megállapodást kötött Orbán Viktorral a szerb gáz magyarországi tározásáról. Akkor a szerb elnök fontosnak nevezte, hogy a magyar kormányfő 300-500 millió köbméter gáz tárolását engedélyezte.

Február 7-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban folytatott megbeszélést a szerb bányászati és energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal, aki megerősítette, hogy Magyarország kész a szomszédos ország energiabiztonságának támogatása érdekében idén akár 500 millió köbméter gázt tárolni Szerbia számára. A magyar miniszter azt is leszögezte, hogy Magyarország szükség esetén a nemzetközi piacon is vásárolhat gázt Szerbia számára.

Lapunk levélben kereste az Energiaügyi Minisztériumot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

(Borítókép: Munkás a Srbijagas JP által üzemeltetett Avala gáztározóban 2022. január 5-én Belgrád közelében. Fotó: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)