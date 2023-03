Amerikai résztulajdonosa lett az OTP-nek

Az OTP Bank a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tett közzé egy rendkívüli tájékoztatást. Ebből derült ki, hogy a T. Rowe Price

5,02 SZÁZALÉKOS TULAJDONI HÁNYADOT SZERZETT AZ OTP-BEN.

Mint a tájékoztatásban írták, az amerikai vagyonkezelő összesen mintegy 14 millió darabot vásárolt össze ehhez az OTP részvényeiből. Azáltal, hogy nagytulajdonosokká váltak, egyben szavazati jogot is szereztek a vállalati döntésekre vonatkozóan.

Az OTP tavaly év végén közzétett jelentése szerint a vállalatnak két nagytulajdonosa volt: a Mol-csoport (8,57 százalék) és a Groupama-csoport (5,09 százalék), vagyis ezek mellé csatlakozhat be most harmadikként a T. Rowe Price. 2022 végén a Mol és a Groupama mellett belföldi intézmények és társaságok tulajdonában volt az OTP 31,8 százaléka; belföldi magánszemélyek tulajdonában volt a 16,91 százaléka; a maradék 50,05 százalék pedig különféle külföldi intézmények tulajdonában volt.

A szerdai napot tekintve az OTP kismértékű erősödéssel kezdett a tőzsdén: a 9950 forintos nyitóárról 10 000 fölé emelkedett a papírok ára (cikkünk írásakor 10 050 forinton állt a papír).

Az Egyesült Államok egyik legjobb vagyonkezelője

A T. Rowe Price az Egyesült Államok egyik legnagyobb és legsikeresebb vagyonkezelője, amely a február végi adatok szerint mintegy 1310 milliárd dollárnyi vagyont kezel. A vállalkozás az utóbbi években rendre jó eredményeket produkált: 2022-ben például 6,48 milliárd dolláros bevételből 1,55 milliárd tiszta, adózás utáni profitot tudtak termelni.

Azt nem tudni, hogy a T. Rowe Price pontosan mennyi idő alatt vagy mikortól kezdve vásárolta össze a 14 millió OTP-papírt. Egy, az amerikai tőzsdefelügyelő szervezethez (SEC) benyújtott iratban mindössze arra vonatkozóan találtunk utalást, hogy a vállalat vezetői már 2021. októberi céges meetingen is tárgyalhattak OTP-részvények vásárlásáról.

Célpontban a feltörekvő piac

Az is tény, hogy a T. Rowe nagy figyelmet szentel az úgynevezett feltörekvő piacoknak, amelyek közé Magyarországot is sorolni szokták. A vállalatnak van egy külön részvényalapja (T. Rowe Price Emerging Europe Fund), amely ezekkel foglalkozik, és azt korábban is közölték, hogy

az alap portfólióján belül a második legnagyobb részesedése az OTP-nek van, 7,62 százalékkal.

A T. Rowe feltörekvő piacos részvényalapja egyébiránt az utóbbi években nem bizonyult túl sikeresnek: a Citywire nevű oldalon listázott 35, ezen a piacon működő alap közül a hozam szempontjából ők bizonyultak a legrosszabbnak −50 százalékos veszteséggel.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)