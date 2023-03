Így élték túl az európai nagyvállalatok a háborús energiaválságot

Mikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Vlagyimir Putyin orosz elnök arra számított, hogy az emelkedő energiaárak bedöntik majd az európai vállalatokat, gátat szabva a Nyugat Kijevnek nyújtott támogatásának. Egy évvel később azonban már számos európai vállalat túljutott a mélyponton, miután csökkentette az energiafelhasználást, és az amerikai piacra orientálódott – írja a The Wall Street Journal.

Az amerikai lap szerint a német vállalatok nem csupán elkerülték a sok közgazdász által megjósolt összeomlást, de sok esetben még növelni is tudták a bevételeiket.

Az egyik ilyen vállalat a mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozó Claas KGaA mbH, amely mára 5 milliárd eurós éves bevétellel és mintegy 12 ezer alkalmazottal rendelkezik.

Amikor az orosz csapatok bevonultak Ukrajnába, a Claas teljes értékesítésének mintegy negyedét Közép- és Kelet-Európában, illetve Oroszországban bonyolította. Ám ahelyett, hogy megszorításokat hajtott volna végre, csökkentették a termelést Oroszországban és Kínában, és képesek voltak 30 százalékkal növelni a termelést a fő németországi gyárukban.

Eközben technikai változtatásokkal csaknem harmadára csökkentették a földgázfogyasztást, az eladásokat pedig Oroszországból az amerikai kontinensre irányították át. Mindennek az eredménye az lett, hogy

a Claas tavaly 3 százalékkal tudta növelni az éves termelését.

Ez azt jelenti, hogy a vállalat a közép- és kelet-európai és oroszországi értékesítés 6 százalékos visszaesését képes volt ellensúlyozni az amerikai kontinensen elért 35 százalékos forgalomnövekedéssel.

A Claas globális ellátási lánca is teljesen másképp néz ki mára, mint egy évvel ezelőtt. Oroszország helyett a Claas ma már Kelet-Európában és Németországban vásárol alkatrészeket a targoncákhoz hasonló kombájnokhoz és teleszkópos rakodógépekhez, valamint a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és Romániában nagy méretű, előre összeszerelt fémalkatrészeket.

„Sose függjünk egyetlen országtól”

A Claas németországi gyárai még mindig nagyrészt gázzal működnek, de Oroszország helyett most már olyan baráti országokból szerzik be az energiaforrást, mint az Egyesült Királyság és Norvégia. Az előrejelzések szerint a nagykereskedelmi gázárak az elmúlt évtized átlagos szintjének körülbelül kétszeresénél állapodnak meg, és várhatóan továbbra is magasabbak maradnak, mint más régiókban, például az Egyesült Államokban.

A változások ellenére persze a Claas – ahogy egyik európai vállat – sem maradt teljesen sértetlen az energiaválság miatt.

A termelési folyamat egyes részei költségesebbek lettek, ami a vezetők szerint csökkentette a nyereségességét, és csorbította a versenyképességét. A vállalat pénzügyi igazgatója elmondta, hogy a vállalat árrése most jelentősen alacsonyabb, mint a versenytársaké az Egyesült Államokban és Japánban.

Az exportmodell stabil, csak már más formában – foglalta össze a vezérigazgató a változásokat. Az elmúlt évek legfőbb tanulságát így fogalmazta meg:

Sose függjünk egyetlen országtól.

Az Index írt róla korábban, hogy az energiaválság elkerülése érdekében az Európai Bizottság hétfőn a gázkereslet uniós szintű, összehangolt csökkentéséről szóló sürgősségi jogszabály meghosszabbítását javasolta.

(Borítókép: Index)