Hirtelen megdrágult Galambos Lajos eladó kastélya

A hosszú hónapok óta eladósorban lévő kastély elképesztő adottságokkal rendelkezik, az ára napról napra változik.

A Boldogasszonypusztán álló birtokért nem kapkodnak a vevők, aminek persze megvan az oka: egy ilyen léptékű ingatlan árát nem az átlagember pénztárcájához igazították, sokat kell várni arra, hogy megérkezzen a tökéletes vevő – írja a Ripost.

A Több mint 100 éves ősfákkal színesített területen vízisíelni is lehet.

A hirdetés szerint a kastély lakóterülete 920 négyzetméter; a földszinten képgalériát, kandallóval ellátott nappalit, házi könyvtárat, étkezőt, gourmet konyhát, kamrát, verandát, pianoszobát, 4 hálószobát, 4 fürdőszobát és a gondoskodó személyzet részére külön udvari bejáratú mosdót, WC-t helyeztek el (540 négyzetméter).

Az emeleten 8 szoba, 8 fürdőszoba, társalgó és melegítőkonyha került kialakításra 380 négyzetméteren.

Eladhatatlan?

Galambos Lajosnak muszáj eladnia a szeretett kastélyát: anyagilag ugyanis komolyan megviselte őt a hat éve tartó pereskedés, végül jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Továbbá tönkrement a házassága, gyermekei pedig felnőttek. Bár a kastélyt a hírek szerint a zenész nagyon szerette, végül úgy döntött, hogy eladja. A mocsai kastély és birtok már egy jó ideje eladósorban van, vevő azonban még nem érkezett.

Az ára jelenleg 13 millió euró, vagyis nagyjából 5 milliárd forint.

Mint ismert, Galambos Lajost még 2022 decemberében ítélték másodfokon három év hat hónap szabadságvesztésre, amelynek letöltését február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben.

A trombitásnak időközben súlyos betegsége lett, erre hivatkozva nem vonult be február közepén a büntetés-végrehajtási intézetbe, pedig népes tömeg várta ott. Ehelyett egy erdő szélén fotózták le egy kisbusz társaságában.

Kétszer is nekifutott védőjével a halasztásnak, de azt másodjára is elkaszálta a bíróság. Legutóbb már írtunk arról, hogy a Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is helybenhagyta a döntést, ezért a zenésznek börtönbe kell vonulnia.