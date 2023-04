Virág Barnabás jegybanki alelnök múlt szerdán kilátásba helyezte, hogy a keddi kamatdöntő ülésen hozzányúlnak a kamatfolyosó felső széléhez, amit a piac monetáris lazításként értelmezett, és az euró-forint jegyzése hirtelen elérte a 380-as szintet, majd korrekció indult 376-ig. A magyar deviza tehát drasztikus gyengüléssel reagált a bejelentésre, de ettől függetlenül a szakértők szerint a jegybank meg fogja lépni a kamatfolyosó felső szélének csökkentését.

A kamatfolyosó tetejének csökkentése a pénzügyi rendszer egészét tekintve nem jelentős lépés, mivel az egynapos hitel eszköz kihasználatlan volt, így nem is volt effektív. Ugyanakkor erős jelzés arra, hogy előbb-utóbb elkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus, amire egyébként mi is, és a piaci árazások is számítanak