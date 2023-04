Döntött Matolcsy György, a pletyka valósággá vált

A Monetáris Tanács kedden változatlanul, 13 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. Előző év október közepe óta az egynapos betéti gyorstender 18 százalékos kamata az irányadó, ez is változatlan maradt – bár utóbbiról mindennap dönthetnek.

A jegybanki döntés indoklásából később többet lehet majd megtudni. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke 15.30-tól online háttérbeszélgetést tart a monetáris politika aktuális kérdéseiről – erről ebben a cikkünkben folyamatosan tudósítunk. A kamatdöntés után nem találja az utat a magyar fizetőeszköz, a 375,4-es árfolyam körül ingadozik.

Elemzői várakozások

Virág Barnabás jegybanki alelnök múlt szerdán kilátásba helyezte, hogy a kamatdöntő ülésen hozzányúlnak a kamatfolyosó felső széléhez, amit a piac monetáris lazításként értelmezett, és az euró-forint jegyzése hirtelen elérte a 380-as szintet, majd korrekció indult 376-ig. A magyar deviza tehát gyengüléssel reagált már a kommunikációra is, ugyanakkor a szakértők egyértelműen azt várták, hogy a jegybank meglépi a kamatfolyosó felső szélének csökkentését.

„A kamatfolyosó tetejének csökkentése a pénzügyi rendszer egészét tekintve nem jelentős lépés, mivel az egynapos hiteleszköz kihasználatlan volt, így nem is volt effektív. Ugyanakkor erős jelzés arra, hogy előbb-utóbb elkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus, amire egyébként mi is és a piaci árazások is számítanak” – fogalmazott lapunknak korábban Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. Feltehetően az MNB a tavaszi időszakban továbbra is magas kamatszintet tart fenn.