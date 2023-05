Most dől el a forint sorsa, fontos hírekkel bombázzák a magyar devizát

Több fontos döntést is meghoznak a nemzetközi színtéren, ami a forint árfolyamára is hatással lesz – mondta lapunknak Molnár Dániel. A Makronóm Intézet makrogazdasági elemzőjével sorra vettük a forintot mozgató fejleményeket, és hogy a magyar deviza ezekre várhatóan miként fog reagálni.

A héten a KSH nem közöl olyan adatot, amely alapvetően befolyásolná a forint árfolyamát, viszont a nemzetközi színtéren több fontos döntés is várható. Elsősorban a jegybankok részéről érkeznek a magyar deviza árfolyamát mozgató fejlemények, de fontos statisztikai adatok is napvilágot látnak – mondta lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője.

Kedden közölte az Eurostat az áprilisi előzetes inflációt az eurózónára. Az előzetes adatok alapján áprilisban megtört az infláció október óta tartó lassulása, annak értéke a márciusi 6,9 százalékról 7,0 százalékra gyorsult, míg a havi ráta 0,7 százalékot tett ki.

Az eurózóna inflációs adata azért is fontos, mert indikációt jelenthet az EKB várható monetáris politikájára vonatkozóan, mivel a kedvezőtlenebb adat tartósan szigorúbb kamatpályát eredményezhet

– ismertette a szakértő. Ennek megismerésére nem kell sokat várni, tekintve, hogy csütörtökön ülésezik az EKB.

A Makronóm Intézet itt 25 bázispontos emelésre számít, amely lassulást jelentene a márciusi 50 bázispontos emelés után. Ugyanakkor az EKB esetében a kommunikáció lesz a fő kérdés, mennyire üt meg szigorú vagy laza hangnemet a jegybank – mutatott rá Molnár Dániel.

A szigorúbb hangnem az euró erősítésén keresztül a forint árfolyamára kedvezően vagy kedvezőtlenül hathat annak függvényében, hogy a befektetők azt a dollárral vagy a forinttal szemben értékelik.

A szakértő megjegyezte, hogy a monetáris politikán kívül az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek befolyásolhatják még az árfolyamot, itt kedvezően hatott Varga Judit múlt heti bejelentése a technikai megállapodásról, további pozitív hírek erősíthetik az árfolyamot.

Negatívan hathatnak ellenben a forint árfolyamára az újabb, immár 11. uniós szankciós csomag előkészítéséhez kapcsolódó hírek, mivel a múltban is a forint gyengülését okozták az újabb Oroszországot érintő intézkedések.

A bankcsőd árnyékában dönt a Fed

Kedd–szerdán ülésezik a Federal Reserve Nyílt Piaci Bizottsága. A Fed esetében egy, a márciusi ülésnek megfelelő, 25 bázispontos emelésre számít a Makronóm Intézet. Molnár Dániel szerint ugyanakkor nagy a bizonytalanság, a hétvégi újabb bankcsőd nyomán feltehetően óvatos hangnemet üt majd meg a kommunikáció az esetleges további szigorítások kapcsán.

Annak ellenére is megfontolt lesz az amerikai jegybank kommunikációja, hogy az USA esetében is elmondható, hogy az infláció lassulásáért továbbra is elsősorban a magas energiaárak bázisba kerülése felelős, vagyis nem szűnt meg az árnyomás a világ legnagyobb gazdaságában sem – jegyezte meg Molnár Dániel.

A kamatemelések leállítása vagy akár egy lazítás belengetése a pénzügyi stabilitás megőrzésére hivatkozva a dollár gyengítésén és az euró erősítésén keresztül a forintra is pozitívan hathat

– tette hozzá a szakértő. Összességében ezzel együtt is a forint árfolyamának kismértékű erősödésére számít a héten, bár megjegyezte, hogy mindig történhetnek olyan események, amelyekre előzetesen nem lehet számítani.

Így áll most a forint

Reggel 7 óra magasságában egy euró 372,34 forintot ért, majd a magyar deviza erősödése után 371,86-ra süllyedt 14 órakor.

A dollárral szemben csekély mértékben gyengült a magyar fizetőeszköz, a reggel hét órai 338,92-ről 14 órakor kicsivel 339 felett jár.