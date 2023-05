Újabb gombócot gyűrt le a JPMorgan, a piac aggódik a mérete miatt

A JPMorgan vásárolja fel a csődközelbe jutott First Republic Bankot, miután a pénzintézet megmentésére indított kísérlet kudarcba fulladt – írja a Bloomberg. Az amerikai betétbiztosítási alap keleti parti idő szerint vasárnap délutánig várta a vételi ajánlatokat a jelentős betétállománnyal rendelkező regionális bankra az amerikai pénzügyi szektor szereplői részéről.

A San Franciscó-i székhelyű First Republic Bank működési nehézségei márciusban, két másik bank, a Silicon Valley és a Signature összeomlása idején vált nyilvánvalóvá. Akkor a legjelentősebb amerikai bankok 30 milliárd dollár tőkét bocsátottak a First Republic rendelkezésére, hogy felszínen tartsák, de az elmúlt 6 hétben működése nem vált fenntarthatóvá. A bank részvényeinek árfolyama a múlt pénteki tőzsdezáráskor 3,51 dollárra zuhant, miközben március elején még 120 dollárt értek, egy évvel ezelőtt pedig 170-et.

A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) az üggyel kapcsolatban nyilatkozó források szerint el akarta kerülni, hogy az újabb bajba került bank irányítását hivatalosan is átvegye, ahogy ez a Silicon Valley Bank és Signature Bank esetében történt, és ami az amerikai banktörténet legnagyobb és második legnagyobb banki összeomlása volt. A First Republic Bank csődje a bank eszközállománya miatt jelentősebb a Signature Bank összeomlásánál.

A Kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (California Department of Financial Protection and Innovation: DFPI) közleménye szerint

a JPMorgan a First Republic lényegében minden eszközét, köztük a 93,5 milliárdos betétállományát (a nem biztosítottakat) is átveszi.

A JPMorgannak egyszeri, 2,6 milliárd dolláros nyeresége lesz az ügyleten, de jelezte, hogy a következő 18 hónapban várhatóan 2 milliárd dollárt költ szerkezetátalakításra.

Aggódva szemlélik a növekedést

Az amerikai kormányzat korábban igyekezett elkerülni a legnagyobb amerikai banknak számító JPMorgan további erősödését, ám a mostani tranzakcióval a pénzintézet tovább javított köridején, és megerősítette pole-pozícióját.

Az amerikai piaci szabályok alapesetben akadályoznák a JPMorgan amerikai betétállományban lévő részesedésének további növekedését, a mostani döntés a pénzügyi szektor konszolidált működésének határait súrolja – jegyezte meg a Bloomberg.

A First Republic a tehetősebb ügyfeleket kiszolgáló privát banki szolgáltatásokra specializálódott, továbbá a kockázatitőke-cégekre összpontosított hasonlóan a márciusban összeomló Silicon Valley Bankhoz. A többi regionális hitelezőhöz hasonlóan a First Republic szekere is akkor kezdett el döcögni, amikor az amerikai jegybank (Fed) megemelte a kamatokat az infláció elleni küzdelem jegyében. A sötét felhők sokasodását jelentette a pénzintézet áprilisban publikált első negyedéves jelentése, valamint a mentési kísérletek kudarcai. A bank ekkor 25 százalékos létszámcsökkentést, a hitelezés, illetve a nem alapvető tevékenységek visszafogását jelentette be.

A First Republic vagyona mostani átvételekor 229,1 milliárd dollárt tett ki, és 2022 végén az ország 14. legnagyobb hitelezője volt.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)