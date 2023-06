A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a nyári előfoglalások számából arra lehet következtetni, hogy idén már a járvány előtti szinteket is megközelíti a külföldi turisták száma Magyarországon. A szakember kiemelte, a nemzetközi események fontosságát a turisztikai ágazatban és arról is beszélt, hogy újra felfutóban van a kínai turisták érdeklődése is Magyarország iránt.