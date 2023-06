Reagált a kormány a pletykákra: megindultak a kifizetések

A támogatói okiratok kiállítása folyamatos, a korábbiakhoz képest lényegesen felgyorsult, a kifizetések pedig ütemezetten zajlanak – összegezte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A tárca közleményére azért volt szükség, mert több helyen is felvetődtek olyan hírek, hogy akadozik Széchenyi Kártya Program és Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram kamattámogatott hitelek folyósítása.

Hétfőn több helyen is megírták, egyes névtelen vállalkozók arra panaszkodnak, hogy a támogatott hiteleket a kormány nem folyósítja megfelelő mértékben és ütemben – miközben felelősnek egyértelműen a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot nevezték meg. Ebben a témakörben külön meg lett említve a Széchenyi Kártya Program és Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram.

Már válaszolt is tárca

Nem sokat kellett várni a tárca válaszára. Közleményükben leszögezték: különös tekintettel arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottak döntő részét és több millió család megélhetését biztosítják, a kormány elkötelezett a szektor versenyképességének fokozása, a kkv-k megerősítése mellett.

Ezt szolgálja a Széchenyi Kártya Program is, amelynek köszönhetően fennállása óta mintegy 440 ezer ügylet jött létre több mint 6100 milliárd forint értékben.

Nagy Márton minisztériuma úgy fogalmaz, hogy a Széchenyi Kártya Program és költségvetési támogatása – a kormányzati hitelprogramok egyik zászlóshajójaként – példátlan mértékben, részben a világjárvány, részben pedig a háború által okozott szankciók és infláció eredményeképpen előálló hitelbefagyás negatív hatásainak csökkentése érdekében a megelőző évekhez képest többszörösére emelkedett.

Dolgoznak a problémán

A Széchenyi Kártya Program idén január 1-jével az önálló tárcaként létrejött Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) feladat- és hatáskörébe került. A tárca mindenekelőtt leszögezi, hogy a tőle telhető legrövidebb határidővel megteremtette a program továbbműködtetéséhez és felgyorsításához szükséges feltételeket.

Ezek alapján kiállításra és a kormány honlapján közzétételre kerültek a program kedvezményezettjei részére kibocsátott csoportos támogatói okiratok, és megindultak a kifizetések a támogatásokat megelőlegező pénzügyi intézmények részére. A támogatói okiratok kiállítása folyamatos, a korábbiakhoz képest lényegesen felgyorsult, a kifizetések pedig ütemezetten zajlanak. Idén idáig nagyjából 20 milliárd forint került a program keretében a pénzügyi intézmények részére kifizetésre, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A GFM szándéka, hogy június végéig egy új módszertan bevezetésének is köszönhetően az eddig benyújtott összes igény tekintetében a támogatói okiratokat haladéktalanul kiállítják, és a kifizetések is maradéktalanul megtörténnek.

A minisztérium mind a Bankszövetség tagjait, mind a pénzügyi vállalkozásokat folyamatosan tájékoztatja a Széchenyi Kártya Program csoportos támogatói okiratainak kiállításáról, a kifizetések előrehaladásáról és ütemezéséről – zárják a közleményüket.

Brutális mértékű az alapkamat

A kamattámogatott hitelekre azért volt szükség, mert ebben a kamatkörnyezetben gyakorlatilag földbe állt Magyarországon a hitelezés – a meghirdetéskor régiós szinten is kimagasló volt a magyar effektív kamat. Ahogy azt korábban már megírtuk a magyar vállalkozásoknak továbbra is jelentős igényük van a külső finanszírozási forrásokra, amit támogat az idei év elejétől meghirdetett és kibővített Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram is.

A jól teljesítő kis- és középvállalkozások mintegy fele legalább 200 millió forint forrásbevonást tervez, és a legfőbb problémának a magas kamatokat látják. A Makronóm felmérésébe bevont, jól teljesítő hazai kis- és középvállalkozások 95 százaléka rendelkezik külső forrással, ami elsődlegesen bankhitelt jelent. Az idei évben lejáró finanszírozással rendelkező cégek közel kétharmada (63 százalék) tervezi ismételten a forrásbevonást – derült ki a Makronóm Intézet legfrissebb vállalati kutatásából.

A JÖVŐRE VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI TERVEK ESETÉBEN TOVÁBBRA IS NÉPSZERŰEK A BERUHÁZÁSI CÉLÚ HITELEK, ILLETVE A NAPI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HITELCÉLOK.

Összességében 2023-ban a megkérdezett vállalkozások 60 százaléka tervez külső forrást bevonni beruházási céllal, forgóeszköz-finanszírozási céllal a megkérdezettek csaknem fele (46 százalék), egyharmaduk pedig a napi likviditás biztosítása érdekében. A legfőbb finanszírozási célok ugyan változatlanok, de egyre hangsúlyosabban jelennek meg a célzott energiahatékonysági beruházások is. A cégek 13 százaléka vett fel korábban ilyen célból hitelt, ez az érték 34 százalékra emelkedett az újonnan felvenni tervezett hitelek esetén. A megkérdezett, jól teljesítő kis- és középvállalkozások mintegy fele legalább 200 millió forint forrásbevonást tervez.

A LEGFŐBB PROBLÉMÁNAK EZEK A CÉGEK A MAGAS KAMATOKAT LÁTJÁK.

Kiemelendő, hogy a megkérdezett cégek mintegy negyede semmilyen problémával nem szembesül külső forrás bevonásakor, a szükséges önerő és fedezet előteremtése sem jelent kezelhetetlen problémát számukra – világított rá kutatásában a Makronóm Intézet.

Megjöttek a pontos számok

Korábban beszámoltunk arról, hogy „bejelentése után hatalmas érdeklődés övezte a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot”. Ezt jól tükrözi, hogy az eredetileg meghatározott, 700 milliárdos keret gyakorlatilag egy hónap alatt kimerült.

Így „a kormány, látva a vállalkozások beruházási igényét és hiteléhségét, szem előtt tartva a családok és a gazdaság védelmét további 300 milliárd forint biztosításával 1000 milliárd forintra emelte a rendelkezésre bocsátható források összegét” – tájékoztatott erről a tárca.

ÍGY FORGÓESZKÖZHITELBŐL VÉGÜL 600 MILLIÁRD FORINT, BERUHÁZÁSI HITELBŐL 400 MILLIÁRD FORINT KERÜLHET KI A HAZAI GAZDASÁGBA.

Az EXIM Magyarország forgóeszköz- és beruházási, valamint lízingkonstrukciónak értékesítésében 21 hitelintézet és pénzügyi vállalkozás vesz részt. A hitelprogramra eddig összesen 2124 hitelkérelem érkezett az EXIM Magyarországhoz közvetlenül és partnerein keresztül. A már szerződött hitelállomány alapján megállapítható, hogy 722 vállalat együttesen közel 504 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitelre szerződött le, amiből eddig 108 milliárd forint kifizetésére került sor – összegezték.

A legnagyobb érdeklődés a forgóeszközhitelt övezi, 480,4 milliárd forintnyi hitelre már a szerződéskötés is megvalósult, míg a beruházási hitelcél esetén (beleértve a lízingrefinanszírozást is) összesen 23,4 milliárd forintnyi szerződéskötésre került sor. A szerződött ügyfelek arányát vizsgálva az tapasztalható, hogy 75 százalékukat a mikro-, kis- és középvállalkozások adják.