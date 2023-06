Öt éve még lábjegyzet volt, ma már főcím, amin a bolygó jövője múlik

Néhány éve még csak jól mutatott a fenntarthatóságra való törekvés a vállalatok terveiben, beszámolóiban, mára azonban lábjegyzetből vastagon szedett résszé vált. Nem is csoda, hiszen a bolygó jövője múlhat azon, hogy vállalatok átkalibrálják fenntarthatósági törekvéseiket, és nulla közelére csavarják vissza ökológiai lábnyomukat. Az Index a világ egyik legnagyobb multicégének svájci központjában járt, ahol a csúcstechnológiát és a digitalizációt is hadrendbe állítva dolgoznak ezen. Bár a termékeikért meg is kérik az árat, ez ugyanakkor hosszú távon megtérülhet.