Leállhat az Ukrajnán keresztül történő orosz gázszállítás

A jövő évtől kezdve jó eséllyel leáll az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gázszállítás – közölte csütörtökön a Financial Times. A folytatáshoz ugyanis meg kellene hosszabbítani az oroszok és az ukránok szerződését, erre viszont nagyon kevés az esély.

Az oroszok és ukránok 2019-ben kötöttek egy ötéves szerződést, ez biztosítja jelenleg is azt, hogy Ukrajnán keresztül is orosz gáz érkezik Európába. A megállapodás 2024-ig végéig szól.

A Financial Times megkérdezte German Galuscsenko ukrán energiaügyi minisztert arról: van-e esély arra, hogy leülnek tárgyalni az oroszokkal, és meghosszabbítják a szerződést. A miniszter azt válaszolta:

Nem tudom elképzelni, hogy miként tudnánk ezt megoldani bilaterálisan.

Vagyis a miniszter nem zárta ki teljesen annak a lehetőségét, hogy nemzetközi segítséggel sikerülhet megállapodást kötni, de jelezte, könnyen elképzelhető, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést jövőre. „Kijelenthetem, hogy már a szállítás csökkenésére készítjük fel a rendszerünket" – fűzte hozzá. A Financial Times szerint ez az első alkalom, hogy egy ukrán tisztviselő elismerte: valószínűleg nem hosszabbítják meg a szerződést.

Az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáz a Reuters szerint a kontinens teljes importjának nagyjából 5 százalékát teszi ki jelenleg, azzal együtt is, hogy a háború kezdete óta csökkent a szállítás volumene ezen az útvonalon. Az spglobal.com szerint idén májusban 1,07 milliárd köbméternyi orosz gáz érkezett Ukrajnán keresztül azokba az európai országokba, amelyek nem tagjai a Független Államok Közösségének (FÁK).

Az ukrajnai tranzit fontosságát jelzi, hogy tavaly év végén már amiatt is emelkedni kezdett a gáz ára az európai gáztőzsdén, hogy az oroszok azzal fenyegetőztek: ezen az útvonalon nem szállítanak több gázt Moldovának. Ezen kívül Magyarország ellátásában is fontos szerepe van az orosz gáznak, bár az ország ellátásában az ukrajnai tranzit mellett a Török Áramlat vezetéknek is fontos szerepe van.

Galuscsenko a Financial Timesnak azt is elmondta, hogy szerinte a jövő év végéig Európának lesz ideje felkészülni arra, hogy megszűnik az ukrajnai gáztranzit. Másrészről viszont e szállítások fontosságát jelzi, hogy a földgáztranzit korlátozását még a legújabb oroszellenes szankciós csomag vitájában is elvetették az uniós tagállamok.

A Financial Times szerint egyébiránt Magyarországnál legalább két szomszédját súlyosabban érinti az ukrajnai szállítás leállása: az ICIS nevű energiavállalat adatai szerint Ausztria körülbelül az orosz gázimportjának felét, Szlovákia pedig a 95 százalékát Ukrajnán keresztül kapja jelenleg.

Az ukrajnai háború fejleményeit csütörtökön is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.