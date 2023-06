Már az ingatlanpiacon is szót kér a mesterséges intelligencia

Ahogy egyéb más területen, úgy az ingatlanpiacon is hatalmas lehetőségeket teremt a digitális forradalom. Az egyik legizgalmasabb technológia, ami forradalmasíthatja az iparágat, a mesterséges intelligencia, amely képes megváltoztatni az ingatlanközvetítői piac működését, és jelentős előnyöket nyújthat mind a közvetítők, mind az ügyfelek számára – mutatott rá a Rock Home Ingatlan Franchise, amely emellett az ingatlanárak alakulásáról is képet adott az Index számára.

E-mailt ír, fitnesztervet, prezentációt készít, vagy akár verset elemez a ChatGPT, épp csak kutyát nem sétáltat helyettünk. Az OpenAi által fejlesztett mesterséges intelligencia (MI) – ahogy számos területre – úgy az ingatlanpiacra is betört. Amerikai adatok szerint az ingatlanközvetítő cégek 95 százaléka valamilyen formában használja az MI-technológiát. A kutatások szerint segítségével 94 százalékkal növekedett az értékesítés során tapasztalt hatékonyság. Ez is azt igazolja, hogy egy rendkívüli eszközről van szó, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, még akkor sem, ha valaki a hagyományos módszerekben hisz, és ódzkodik az új technológiáktól – számolt be az Indexnek a mesterséges intelligencia ingatlanpiacon történő térnyeréséről a Rock Home Ingatlan Franchise.

Az ingatlanközvetítés során az egyik legfontosabb feladat az ingatlanhirdetések készítése és optimalizálása. A ChatGPT képes olyan ingatlanhirdetések létrehozására, amiről eddig csak álmodni mertek a közvetítők.

Helyes instrukciókkal a ChatGPT ingyenes verziója is képes hatékony hirdetések megírására, ám az idén márciusban átadott, előfizetéshez kötött ChatGPT 4.0 verzió már szinte tévedhetetlen.

Ugyanakkor, ahogy arról korábban az Index is beszámolt, már a ChatGPT atyja is aggódik a mesterséges intelligencia miatt, az Európai Unió pedig szigorúan szabályozná a mesterséges intelligenciát, hamarosan készen állhat az uniós MI-rendelet .

Az ingatlanközvetítést, azon belül az ármeghatározást forradalmasítja a CMA (Competitive Market Analysis) alkalmazása. Ez az MI-alapú eszköz segít az eladóknak meghatározni ingatlanuk reális értékét, ami a jelenlegi kínálati piacon rendkívül hasznos segítség. A CMA egy részletes és alapos elemzést végez, amely a helyi ingatlanpiac adatain alapul, összehasonlítja az értékesíteni kívánt ingatlant a környéken lévő hasonló paraméterekkel rendelkező versenytársakkal.

És ez még nem minden

Bár már önmagában az említett két innovatív MI-eszköz is hatalmas változást visz végbe az ingatlanszektorban, az igazán úttörő cégek virtuális asszisztenciával szolgálják ki ügyfeleik igényeit. Az MI-alapú virtuális asszisztens nemcsak a hirdetések elkészítésében segít, hanem a kommunikációban is. Ügyfelek kérdéseire válaszol, találkozókat szervez és naprakész információkat nyújt az ingatlanokkal kapcsolatban, ezáltal a közvetítőknek több ideje marad az értékesítésre vagy ügyfeleik új otthonának megtalálására.

Már nálunk is használják

Az ingatlanközvetítői piac Magyarországon is felfedezte az MI-ben rejlő potenciált, és egyre több vállalkozás kezdi alkalmazni ezt a technológiát a mindennapi tevékenységeiben. A hazai ingatlanszektorban elsőként a Rock Home integrálta ügyviteli rendszerébe a mesterséges intelligenciával felruházott nyelvi modellt. Az MI megérti az ingatlan adatait, és segít abban, hogy célközönségre optimalizált szövegezéssel kiemeljük az ingatlan értékes tulajdonságait.

Az eddigi hirdetésírásra szánt idő gyakorlatilag egy percre csökken.

„Az MI előnye az ingatlanközvetítésben tehát nyilvánvaló: azok az ingatlanközvetítők, akik nyitottak az új technológiákra és kihasználják az MI-ban rejlő lehetőségeket, képesek lesznek hatékonyabban és eredményesebben dolgozni ezen a folyamatosan változó piacon” – mutatott rá az ingatlaniroda.

„A professzionális ingatlanközvetítésnek lehetősége van megerősödni egy kínálati piacon, amihez elengedhetetlen az új eszközök bevezetése. A jövőben az MI tovább fog fejlődni és új lehetőségeket teremt az ingatlanközvetítés területén. Az MI előnye az ingatlanközvetítésben tehát nyilvánvaló: azok az ingatlanközvetítők, akik nyitottak az új technológiákra, és kihasználják az MI-ben rejlő lehetőségeket, képesek lesznek hatékonyabban és eredményesebben dolgozni ezen a folyamatosan változó piacon” – hangsúlyozta Kövesdi Marcell, a Rock Home ügyvezetője.

Pang a piac, most van rá idő

Bár a mesterséges intelligencia már a hazai ingatlanpiacra is betört, a kereslet továbbra is jócskán elmarad az elmúlt években tapasztalthoz képest.

„A jelenlegi, magyarországi kínálati ingatlanpiacon is elengedhetetlen az új technológiához való alkalmazkodás, a tranzakciós számok csökkenése az előző évekhez képest, lehetőséget is teremthet az új eszközök megismerésére és bevezetésére az ingatlanközvetítésben” – mondta Kövesdi Marcell.

Ugyanakkor a legfrissebb, májusi adatokat tekintve erősödött a piac, több mint 10 ezer tranzakció történt, ami jelentős növekedés az előző hónapokhoz képest, de még így is alacsonynak mondható a kereslet. Jó alkupozícióban vannak a vevők, átlagosan 3-5 százalék árengedményt tudnak kisajtolni az eladókból.

A fővárosban csökkent a panellakások átlagos négyzetméterára a tavalyi év azonos időszakához képest, de minden más ingatlantípus drágulást mutat. Budán meghaladta az 1,1 millió forintot az értékesített téglalakások átlagos négyzetméterára, de Pesten is 10 százalékos áremelkedés a jellemző ezen ingatlanok piacán 2022 azonos időszakához képest.

Vidéken is drágulás van a panellakások terén, viszont az értékesített téglaépítésű ingatlanok négyzetméter árai csökkentek: a keleti országrészben 8 százalékkal, míg Nyugaton 5 százalékkal mérséklődtek az értékesíteni kívánt ingatlanok hirdetési árai.

A hazai ingatlanpiac vevői preferenciái is jelentősen átalakultak. Bár a vásárlók ma jóval óvatosabbak és alaposabban megvizsgálják az ingatlanok energetikai jellemzőit, a várt, nagyobb árcsökkenés elmaradása miatt kénytelenek voltak kompromisszumokat kötni a fővárosban. Az előző időszakhoz képest a vevői kereslet középpontjában nem a kiváló állapotú ingatlanok állnak, hanem jellemzően a jó állapotúak. Budapesten az eladások közel 47 százaléka sorolható ebbe a kategóriába. Az ország többi területén is markánsan, 34–43 százalékban választották a vásárlók a jó minőségű ingatlanokat

– fejtette ki az ügyvezető.

