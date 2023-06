A kiemelkedő fizetés mellé hatalmas bónuszokat kapnak a Wizz Air pilótái

A 2023 októbere és 2024. január 8-a között életbe lépő új kezdeményezéseket azért vezeti be a légitársaság, hogy ezzel is megkönnyítse a munkaerő biztosítását folyamatos európai növekedéséhez.

Az új rendszer alapján fix és rugalmas munkarendi lehetőségek is rendelkezésre állnak az alábbiak szerint:

A Wizz Air pilótái emellett egyszeri pénzbeli bónuszban is részesülnek, amely egy első tiszt esetében megközelítőleg 30 ezer euró (11,1 millió forint), egy kapitánynál pedig 50 ezer euró (18,6 millió forint) – amennyiben a kollégák a Wizz Air alábbi bázisain dolgoznak: Craiova, Szucsáva, Iasi, Szkopje és Kutaiszi.

Örömmel jelentjük be, hogy pilótáink számára új, rögzített munkarendet is kínálunk, amely biztosítja számukra a stabilitást és a rugalmasságot, miközben igazodik a magánéletükhöz is. Az egyes bázisokra vonatkozó bónuszprogrammal arra szeretnénk ösztönözni az új belépőket és a meglévő kollégákat, hogy csatlakozzanak a meghatározott bázisokhoz, a megtartási program kezdetekor beiratkozási bónuszt, a sikeres befejezést követően jutalompontot kapjanak