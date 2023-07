Elképesztően sok jól fizető munkát teremt Magyarországon az AI

Alapjaiban írja át a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia (AI) szerte a világon, így Magyarországon is. Az új munkahelyek legnagyobb hányada a big data elemzésével, az éghajlatváltozással és a környezetgazdálkodással kapcsolatos technológiák, valamint a titkosítási és kiberbiztonsági területeken jön majd létre – jelezte lapunknak Tajthy Krisztina. Az IVSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia a közeljövőben nem fogja lenyomni a már most is magasnak számító IT-fizetéseket.