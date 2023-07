Új intézkedés izzíthatja be a biztosítók rakétáit

A lakásbiztosítási kampány bevezetésével 2025-ben akár egymillió új lakásbiztosítás kötése is megvalósulhat a magyar piacon a Netrisk vezetője szerint. Besnyő Márton szerint tovább lehetne egyszerűsíteni a biztosításkötést, az ügyfeleket júliustól rating rendszer is segíti az utasbiztosítások választásában. A sikert ugyanakkor a több lábon állás garantálhatja a piacvezető online alkuszcégnek.

Manapság az utasbiztosítások 80 százalékát már online kötik – rendkívül egyszerű a folyamat, néhány kérdés feltételével elkészíthető az ajánlat. A kötelező biztosításoknál (kgfb) az arány 36 százalék, ebből 27-28 százalékot a Netrisk hoz – mondta az Indexnek Besnyő Márton. A piacvezető magyarországi online alkuszcég vezérigazgatója emlékeztetett, más termékek esetében még alacsonyabb az online kötések aránya, a lakásbiztosításoknál például a Magyar Nemzeti Bank mérései alapján 12 százalék. Ebből a szempontból szerinte indokolt, hogy a szabályozó a digitális térbe szeretné terelni a biztosítás kötéseket, ezzel pedig a piaci folyamatok is felgyorsulhatnak. A casco esetében az online kötések aránya 10 százalék alatt van, míg a vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások terén nagyjából 2 százalék ez az érték.

Két adatból kgfb-ajánlat?

A szakember szerint minden termék esetén lehetne előrelépni a magasabb online kötési arány érdekében.

A kgfb kötési folyamata az online felületen ma 10-15 percet vesz igénybe, miközben valójában egy rendszám és egy-két személyes adat megadásával gyakorlatilag 30-60 másodpercen belül elvégezhető lenne a kalkuláció.

Ehhez az kell, hogy a biztosítók mellett az alkuszok is hozzáférjenek a Belügyminisztérium adatbázisához, ahol a rendszám alapján a gépjármű adatai és kártörténete, a személyes adatok alapján pedig a tulajdonos adatai érhetők el. Most ezeket az adatokat az ügyfélnek kell beírnia, s ennek következtében

az online kötési folyamatban 20 százalékos a hibaarány, azaz minden 5. szerződésnél valamilyen rögzítési hibát elkövetnek az ügyfelek – akár elgépelés, akár amiatt, hogy rosszul választják ki az autó pontos típusát.

Besnyő Márton szerint e téren áttörés várható, mert van fogadókészség a minisztériumok és a felügyelet részéről is. A lehetőséget az Open Insurance elnevezésű európai uniós irányelv biztosítja, amely Magyarországon még nem került implementálásra.

Ha ezt megugrottuk, akkor jöhet a következő feladat: a díjfizetés elektronizálása. A banki múlttal rendelkező Netrisk-vezető szerint miközben a lakosság 90 százaléka már jelen van az online térben, sőt több mint 70 százalékuk online is vásárol, addig a biztosítások nem egészen harmadát, 32-33 százalékát fizetik az ügyfelek bankkártyával.

Arra a felvetésre, hogy ha ennyire leegyszerűsödik a piac, akkor nem tart-e a Netrisk az eddiginél komolyabb konkurenciától, Besnyő Márton nemmel felelt. A társaság honlapján évente 70 millió oldalletöltés történik, valószínűleg idén át fogják lépni a tízmillió kalkulációt, ráadásul július közepétől már 18 biztosító ajánlatával dolgoznak, ami a legszélesebb körű Magyarországon. Persze a jövőben valóban sokkal kisebb költséggel be lehet szállni így az összehasonlító piacba, de nincs meg hozzá a brandismeretség, ami a Netrisknek megvan, ráadásul komoly előny, hogy a társaság 30 éves tapasztalattal rendelkezik az online szerződéskötésben.

Ennek ellenére a Netrisknél is tudják, hogy folyamatosan javítani kell a konverziós arányon, vagyis hogy minél több kalkulációból szülessen kötés. E téren a vezérigazgató bizakodó, szavai szerint az elmúlt hónapokban sikerült újat lépniük annak köszönhetően, hogy sok kívülről érkezett szakértővel igyekeznek új irányt szabni az értékesítési folyamatnak. Az új, ügyfélbarátabb kalkulációs eljárásnak az első eredményei már látszanak: annak ellenére, hogy a kgfb-piacon nem nőtt a váltók aránya, a Netrisk piaci részesedést tudott növelni.

Értékelések segítik a biztosításválasztást

A fejlesztések új eleme élesedik a héten. A Netrisk július közepétől vezeti be – először csak az utasbiztosításoknál – a rating rendszert. Ahogyan szállás- vagy étteremválasztásnál is elolvassuk az értékeléseket, és nem automatikusan a legolcsóbb opciót választjuk, úgy egy utazás alkalmával sem feltétlenül a legolcsóbb biztosítás a legjobb.

Fontos, hogy az igényeknek megfelelő biztosítást válasszuk, sokszor ugyanis az 1-2 ezer forinttal drágább biztosítás a biztosítási összegek többszörösét jelentheti.

A rating rendszer keretében a Netrisk szolgáltatás/fedezet alapú objektív összehasonlítást végez el, és ez alapján értékeli az ajánlatokat. A rendszer segít az ügyfeleknek, hogy megtalálják a legjobb ár–érték arányú konstrukciókat, és növeli az átláthatóságot a piacon, hiszen könnyebben összehasonlíthatóvá teszi az ajánlatokat.

Az infláció miatt megugrottak a díjak

A váltásra még ma is természetesen a díjak késztetik az ügyfeleket. E téren Besnyő Márton szerint látni kell, hogy az utasbiztosítások díja a tavalyihoz képest szinte nem változott, 1-2 százalékos drágulást láthatunk a piacon. Az újonnan kötött lakásbiztosítások esetében szintén nincs érdemi emelkedés, ám itt fontos tudni, hogy a biztosítók többek között az építőiparban tapasztalt nagyobb mértékű áremelkedést lekövetve az építési infláció mértékével növelhetik a meglévő biztosítások díját. Tehát ott 20-25 százalékos drágulást érezhetnek az ügyfelek az elmúlt évi díjakhoz képest.

A kgfb-piacon év/év alapon 14-15 százalékos volt a biztosítói díjemelés mértéke a korábbi szerződésüket újrakötni akaró ügyfeleknél, viszont a régi biztosítónál maradók esetében akár 20-40 ezer forinttal is drágulhat a díj.

Ennek oka az, hogy a biztosítók a tavalyi évben még nem nagyon emeltek díjat, ám most megindult ez a folyamat is, többek között az alkatrészárak emelkedésének köszönhetően. Ugyanakkor, mivel eltérő szegmensekben gondolkodnak, és az emelések is eltérő időben történnek, komoly díjeltérések vannak a piacon. A Netrisknek továbbra is az a fontos, hogy ár/érték arányban jó szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleknek. A magyar biztosítási piac a Netrisk vezetője szerint nem dolgozik drágán, Csehországhoz képest például a kfgb-díjak 40-50 százalékkal alacsonyabb szinten vannak.

Versenyt hoz a lakásbiztosítás-kampány

A kormány idei intézkedése nyomán a lakásbiztosítások piacára is izgalmak várnak jövőre, amikor márciusban évfordulótól függetlenül mindenki felmondhatja a korábbi biztosítását, és újat köthet. Besnyő Márton szerint bizonyos, hogy a lakásbiztosításoknál is lesz díjverseny, mert a lakásbiztosítások 91 százaléka 4 biztosítónál van. A többi biztosítónak ez a kampány így jó beszállási lehetőséget kínál arra, hogy piacot vásároljon.

Attól ugyanakkor nem tart a szakember, hogy a díjverseny a szolgáltatási színvonal kárára menne majd.

Egyrészt a szabályozás szerint a lakásbiztosítási kampányban előtérbe kerülnek a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítások, ezekkel kapcsolatban az MNB kemény feltételeket alkalmaz azon káreseményekre vonatkozóan, amelyek után köteles fizetni a biztosító, illetve meghatároz egy számítási limitet a vagyontárgyakra, elkerülendő, hogy az ingatlan alulbiztosított legyen. Így bár korábban megtehették egyes biztosítók vagy épp alkuszok, hogy a leggyakoribb káreseményekre vonatkozó kárfedezetet (pl. csőtörést vagy épp a betöréses lopást) kiveszik a lakásbiztosításból, hogy ezzel olcsóbbá tegyék azt, most erre kevésbé lesz lehetőség, ám ha lesz is ilyen próbálkozás, a Netrisk nem fog ilyen terméket kínálni.

Ugyancsak fontos az is, hogy felesleges fedezetek ne drágítsák a szolgáltatást: egy panelépület 2. emeletén lévő lakás biztosításában ne legyen napkollektor-biztosítás. Ugyanakkor például a home office elterjedésének köszönhetően fontos lehet, hogy a szerződésekben legyen fedezet a lakásban tárolt céges laptopokra – ezek jelenleg idegen tárgyaknak minősülnek, amelyekre nincs fedezet.

Olyan szolgáltatásokat kell találni, amelyekre valódi ügyféligény van.

Besnyő Márton szerint a sikert az hozhatja, ha az alap-termékajánlatok a szükséges kockázatok 80-90 százalékát lefedik, az ilyen dobozos termékek értékesítése egyszerű lehet. Ezt követően érdemes feltenni az ügyfélnek néhány, az alapbiztosításba nem tartozó, ám az aktuális kötések alapján észszerűnek tűnő kiegészítőre vonatkozó kérdést – ilyen lehet a már említett céges laptop biztosítása –, majd ezt követheti az a számos extra fedezet, amely a biztosítást kötők elenyésző számára szükséges – pl. az úszómedence gépészetét védő extra fedezet. Hasonlóan épülne fel a kedvezményrendszer is: a kgfb esetében a biztosítók a legkülönfélébb kedvezményeket kínálják, ám ezek csak egy-egy szűk szegmenst érnek el, épp ezért a többségnek nem jelentenek érdemi segítséget. Nekik az a fontos, hogy pillanatok alatt ott legyen az ajánlat. Aki ennél több kedvezményt akar, attól meg lehet kérdezni, hogy további 3-5 perc és néhány további adat megadásával akar-e további 10-15 százalék kedvezményt elérni. A Netrisk vezetője reméli, hogy a lakásbiztosítási kampány ebbe az irányba viszi majd a termékfejlesztést, így szerinte a felügyelet és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kampányra vonatkozó előírása valójában csak felgyorsítja majd a szükséges evolúciót a piacon.

Akár egymillió új biztosítás évente

A kampány másik előnye, hogy koncentráltan lehet majd elérni rengeteg ügyfelet, akiknek így módjuk lesz arra, hogy régi szerződéseiket áttekintsék. Ezzel ugyanis érdemben csökkenhet az alulbiztosítottság – annak ellenére, hogy a biztosítási díjakat és szolgáltatásokat a társaságok a mindenkori inflációhoz igazíthatják, sok ügyfél nem kéri az értékkövetést, ráadásul az árak – pl. az ingatlanok ára vagy épp a szakipari munkák költségei – messze nem a hivatalos inflációs mértékével emelkedtek, mint ahogy a lakásokban lévő vagyontárgyak értéke is számottevően nőtt. Így – a laptopnál maradva – egy tárgyanként 50 ezer forintos limit aligha jelent majd segítséget akkor, ha egy elektromos hiba miatt tönkremegy a gép.

Az új intézkedés növelheti a forgási sebességet: a lakáspiacon évente 350-400 ezer új szerződés köttetik, ám ezek valójában azok a kötések, amelyekhez lakás értékesítési tranzakció társul, a régi szerződések átnézése nagyon kis arányban történik meg.

Besnyő Márton szerint a kampánnyal csak az első évben, jövő márciusban önmagában egy hónap alatt lehet meg a korábbi évek 350-400 ezres kötése, s a 3. évben akár 800 000-1 millió új szerződés is születhet.

Az extra adót csak fejlesztésekkel lehet kinőni

A biztosítási piac nemcsak a lakásbiztosítási kampányt, hanem extra adót is kapott a nyakába, aminek következtében a piacon lévő társaságok közül sokan veszteségesek lesznek. A rájuk nyomott költségeket a biztosítók részben továbbhárítják az alkuszokra is – csak a Netrisk számára nagyjából 1,2 milliárd forintos bevételkiesést jelent majd a biztosítási extra adó. Besnyő Márton szerint ezt a terhet a szakmának csak az értékesítési volumenek növelésével lehet kinőnie. Ebben komolyan segíthetnek az ügyfelek igényeit jól ismerő alkuszok: a Netrisk piaci mérete bizonyos szegmensekben már van akkora, hogy együtt fejlesszen termékeket a biztosítókkal. Ha valóban érdemi, az ügyfélnél felmerülő kockázatokra választ adó biztosításokat tudnak kialakítani, akkor elmozdulhat a piac arról a pontról, hogy

ma még a magyarok a GDP 2,5 százalékát költik el arányosan biztosításokra, miközben Nyugat-Európában ez az arány 7 százalék felett van.

Pénzügyi szupermarketet álmodnak

Ugyanakkor a jövőre 30 éves Netrisk nem csupán a biztosítási termékek értékesítésében látja a jövőt, a meglévő ügyfélállomány Besnyő Márton szerint alkalmas lehet arra, hogy egy online pénzügyi szupermarketté alakuljon, ahol egyéb termékek megvásárlására is van lehetőség. Ezért – azon túl, hogy a biztosítási termékkínálatukat is bővíteni szeretnék – más területeken is megjelennének. Nem nulláról indulnak, hiszen a Netrisk korábban már működtetett hitelezési piacteret, de például a Telenet.hu oldalon telekommunikációs szolgáltatások összehasonlítását is végzi. Vannak olyan extra termékek is, amelyek esetében nem kell, hogy ők maguk legyenek a szolgáltatók: a használt autók megvásárlásának bizonytalanságát enyhítő, Defend biztosítást határon átnyúló szolgáltatásként kínálják például. Persze ehhez az is kell, hogy a Netrisk Magyarország mellett már 4 országban működik – Ausztriában és Litvániában egy-egy, Szlovákiában, Csehországban 2-2 társaságban érdekeltek. A cél mindenhol az adott piacon meglévő jelenlét erősítése, így nincs szó átnevezésről, mindenütt a bejáratott márkákkal dolgoznak tovább.

A jövőt egyrészt megkönnyíti, másrészt megnehezíti, hogy a Netrisk fő tulajdonosai kockázati tőkebefektető cégek – 75 százalékban a bostoni székhelyű TA Associates magántőke-társaság, valamint 23,7 százalékban a varsói székhelyű MCI Group közép-európai magántőketársaság –, amelyek a jövőbeli hozam maximalizálásában érdekeltek. Ennek köszönhetően az érintett cégek eddig nem vettek fel osztalékot a cégből, szabad kezet adnak a fejlesztések megvalósításának. Ennek feltétele ugyanakkor a folyamatosan emelkedő megtérülést biztosító növekedés. Ezt segíti, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is az online összehasonlító oldalak erősödése irányába mutatnak a trendek.

Besnyő Márton szerint idén a biztosítási extra adó nélkül 45 százalékot meghaladó mértékben tudtak volna növekedni, de azzal kapcsolatban optimista, hogy 30 százalékot meghaladó bővülés is benne lehet a cégben.

(Borítókép: Index)